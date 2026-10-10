Mọi thứ về giải U17 World Cup 2026: Cơ hội nào để U17 Việt Nam có chiến thắng lịch sử?

U17 Việt Nam tạo cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành vé tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland quyết tâm có điểm, thậm chí là giành chiến thắng tại vòng bảng.

U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại U17 World Cup 2026. Tại đây, thầy trò HLV Cristiano Roland có dịp chạm trán U17 Bỉ - đương kim Á quân U17 châu Âu - và U17 Mali, New Zealand. Các chàng trai áo đỏ sẽ tận hưởng chung bầu không khí với các cường quốc bóng đá thế giới như Brazil, Argentina, Pháp, Italy và Tây Ban Nha

Cơ hội vượt qua vòng bảng của các đội tăng lên

Giải vô địch bóng đá U17 thế giới năm 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 13/12/2026 tại Qatar. Đây là giải đấu đánh dấu bước ngoặt mang tính cách mạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trong việc thay đổi cấu trúc thi đấu.

Từ năm 2025, FIFA quyết định tăng số lượng đội tham dự U17 World Cup từ 24 lên 48 đội, đồng thời chuyển đổi chu kỳ tổ chức từ 2 năm một lần thành giải đấu thường niên hàng năm. Thay đổi triệt để của FIFA nhằm mục đích tạo thêm cơ hội cọ xát đỉnh cao cho các tài năng trẻ trên khắp thế giới, theo tôn chỉ "toàn cầu hóa bóng đá".

U17 Việt Nam vào tứ kết U17 châu Á 2026 và có vé đi World Cup.

Qatar tiếp tục đăng cai U17 World Cup 2026 theo thỏa thuận đã ký với FIFA - độc quyền tổ chức sân chơi này trong 5 năm liên tiếp (từ năm 2025 đến năm 2029). Qatar muốn tận dụng cơ sở vật chất hiện đại từ World Cup 2022 để tổ chức liên tiếp các kỳ U17 World Cup và FIFA ủng hộ điều này.

Các trận đấu tại U17 World Cup 2026 được tổ chức tập trung tại thủ đô Doha và Al Rayyan, trong đó trọng tâm là Khu liên hợp thể thao danh tiếng Aspire Zone. Sân vận động quốc tế Khalifa - một trong những biểu tượng kiến trúc và bóng đá của Qatar - là nơi diễn ra trận chung kết để tìm ra vị vua của U17 World Cup năm nay.

Từ quy mô mở rộng lên 48 đội, thể thức thi đấu của U17 World Cup 2026 cũng có những điều chỉnh đáng chú ý. Các đội tuyển được bốc thăm chia đều vào 12 bảng đấu (từ bảng A đến bảng L), mỗi bảng có 4 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm.

Có tổng cộng 32 đội giành quyền vào vòng 1/16, bao gồm 2 đội đứng đầu mỗi bảng đấu cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội đi tiếp luôn rộng mở với mọi đội bóng, ngay cả khi họ phải nhận thất bại ở lượt trận đầu tiên.

Sự đa dạng về văn hóa và phong cách chơi bóng cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua tại U17 World Cup 2026. Châu Âu (UEFA) sở hữu 11 suất tham dự, châu Phi (CAF) có 10 suất, châu Á (AFC) đóng góp 9 suất, khu vực CONCACAF có 8 suất, Nam Mỹ (CONMEBOL) có 7 suất và châu Đại Dương (OFC) có 3 suất.

Đáng chú ý, U17 World Cup lần này chào đón sự góp mặt của 7 đội tuyển lần đầu tiên góp mặt bao gồm Việt Nam, Hy Lạp, Montenegro, Mozambique, Romania, Serbia và Tanzania.

U17 Việt Nam đặt mục tiêu có điểm

Kết quả từ lễ bốc thăm chia bảng diễn ra tại Zurich đưa U17 Việt Nam vào bảng G với U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand.

Đây được đánh giá là một bảng đấu khó cho U17 Việt Nam nhưng không đến mức khắc nghiệt nếu so sánh với phần còn lại ở U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland lần đầu "vươn ra biển lớn" với mục tiêu cọ xát và nỗ lực giành được điểm số. Tuy nhiên, chúng ta có thể nghĩ đến mục tiêu lớn hơn là vượt qua vòng bảng với suất đứng thứ 3 có thành tích tốt.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026.

Thử thách lớn nhất của U17 Việt Nam ở bảng đấu là cuộc đụng độ U17 Bỉ. Đại diện của bóng đá châu Âu sở hữu hệ thống đào tạo trẻ thuộc hàng tốp đầu thế giới, nơi liên tục sản sinh ra những ngôi sao sở hữu tư duy chiến thuật hiện đại, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và thể hình lý tưởng.

Chạm trán với U17 Bỉ là một bài học thực chiến khắc nghiệt nhưng đáng giá đối với hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam. Trong khi đó, U17 Mali lại là một ẩn số đầy cạm bẫy đến từ lục địa đen. Đại diện của châu Phi phát triển mạnh hệ thống đào tạo trẻ trong những năm gần đây và đang xuất xưởng thế hệ cầu thủ có kỹ chiến thuật ấn tượng, bên cạnh nền tảng thể lực, sức mạnh đã tốt sẵn.

Ở trận đấu còn lại, U17 New Zealand là đối thủ mà U17 Việt Nam có tiềm năng và cơ hội lớn nhất để giành điểm. Lối chơi của New Zealand, ở mọi cấp độ đội tuyển, thường mang thiên hướng đơn giản, dựa nhiều vào bóng bổng và không quá vượt trội về mặt kỹ thuật hay sự đột biến so với các đại diện châu Âu hay châu Phi.

Nếu biết cách tận dụng sự khéo léo, khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp cùng lối đá phối hợp nhỏ nhuyễn, các chiến binh áo đỏ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ và hướng tới mục tiêu tìm kiếm một trận hòa, thậm chí là chiến thắng lịch sử tại sân chơi U17 World Cup.

Vượt lên trên mọi tính toán về mặt điểm số hay hiệu số bàn thắng bại, hành trình tại Qatar lần này chính là dấu mốc vĩ đại cho lần đầu tiên vươn ra biển lớn của bóng đá Việt Nam ở cấp U17. Sau những thành công của lứa đàn anh tại World Cup U20 năm 2017 hay đội tuyển Futsal và đội tuyển nữ quốc gia, việc các cầu thủ U17 nam xuất hiện ở sân chơi thế giới cho thấy công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam đi lên từng ngày.

Những trận cầu đỉnh cao sắp tới trước U17 Bỉ, U17 Mali hay U17 New Zealand là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, va vấp với 3 nền bóng đá mạnh hơn theo 3 trường phái khác biệt. Từ đây, các thành viên U17 Việt Nam sẽ trưởng thành vượt bậc và hướng đến thành công ở các cấp độ cao hơn trong tương lai.