Mối thâm thù Scaloni - Beckham bất ngờ bị khơi lại gây xôn xao toàn thế giới trước trận đại chiến Argentina - Anh

Bán kết World Cup 2026: Sức nóng từ quá khứ giữa Lionel Scaloni và David Beckham.

Trước thềm trận bán kết đầy duyên nợ giữa Argentina và Anh tại World Cup 2026, truyền thông quốc tế đang đổ dồn sự chú ý vào một chương đen tối trong quá khứ giữa HLV trưởng tuyển Argentina - Lionel Scaloni và huyền thoại bóng đá Anh, David Beckham.

Tờ Marca (Tây Ban Nha) mới đây đã khơi lại vụ va chạm nảy lửa cách đây hơn hai thập kỷ, thổi bùng thêm ngọn lửa căng thẳng cho cuộc đối đầu vốn đã quá nhiều ân oán này. Mối thâm thù bắt nguồn từ một trận đấu rực lửa tại La Liga vào tháng 12 năm 2003. Khi đó, David Beckham đang khoác áo Real Madrid, còn Lionel Scaloni là một hậu vệ gai góc của Deportivo La Coruna.

Beckham và Scaloni từng đối đầu nảy lửa

Sau một pha vào bóng ác ý từ phía sau của Beckham đối với Scaloni, bầu không khí trên sân lập tức nổ tung. Cả hai đã lao vào nhau suýt ăn tươi nuốt sống đối phương, cãi vã kịch liệt và Scaloni thậm chí đã từ chối bắt tay siêu sao người Anh sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Phát biểu đầy giận dữ trước báo giới thời điểm đó, chiến lược gia đương nhiệm của Argentina từng đưa ra lời đe dọa đanh thép: "Bóng đá luôn có cơ hội để trả đũa. Chúng tôi sẽ còn giáp mặt nhau trên sân cỏ... Tôi sẽ chờ đợi anh ta".

Dù nhiều năm tháng đã trôi qua và cả hai đều đã tuyên bố xóa bỏ hiềm khích, thậm chí từng chụp ảnh thân thiết khi Scaloni ghé thăm trung tâm huấn luyện của Inter Miami nhưng mỗi lần Argentina và Anh chạm trán, câu chuyện hậu trường này thành chất xúc tác cho trận đại chiến. Scaloni giờ đây là HLV tuyển Argentina còn Beckham là ông chủ của đội bóng mà Messi đang thi đấu.

Cả hai đã xoá bỏ hiềm khích và từng đối đầu nhau sau đó (Ảnh: Getty)

Lịch sử đối đầu giữa hai quốc gia tại các kỳ World Cup 1986, 1998 và 2002 vốn đã đầy rẫy những kịch tính không tưởng, và câu chuyện giữa Scaloni - Beckham chính là chất phụ gia kịch tính nhất. Đối diện với truyền thông trước trận bán kết World Cup 2026, HLV Lionel Scaloni đã chủ động giảm bớt sức nóng. Ông khẳng định một cách lạnh lùng và thực tế: "Đây suy cho cùng cũng chỉ là một trận bóng đá, không hơn không kém". Tuy nhiên, phía sau sự điềm tĩnh của nhà cầm quân người Argentina, người hâm mộ đều hiểu rằng tấm vé vào chơi trận chung kết World Cup 2026 sẽ biến cuộc đối đầu tại Mỹ thành một cuộc chiến không khoan nhượng giữa Anh và Argentina.