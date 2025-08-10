Mohamed Salah chỉ trích UEFA vì không nói rõ về cái chết của “Pele Palestine”

Suleiman al-Obeid đã qua đời

Obeid (năm nay 41 tuổi, từng 24 lần khoác áo Đội tuyển bóng đá Palestine trong giai đoạn từ 2007-20130 đã thiệt mạng hôm thứ Tư khi lực lượng Israel “nhắm mục tiêu vào những người đang chờ viện trợ nhân đạo ở phía nam Dải Gaza”, đây là thông tin do Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA) tuyên bố cho biết.

Và ngay sau đó, hôm qua thứ sáu 9-8-2025, Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu (UEFA) đã đăng tải thông tin giã biệt trên trang mạng xã hội X với nội dung: “Vĩnh biệt Suleiman al-Obeid, “Pele Palestine”. Một tài năng đã mang lại... hy vọng cho vô số trẻ em, ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất”.

Tiền đạo nổi tiếng người Ai Cập, hiện đang chơi bóng cho CLB Liverpool ở giải Premier League đã “ghim ngay” dòng đăng tải tưởng nhớ của UEFA. Anh trả lời bằng một bài đăng - khiến cho giới mộ điệu cũng phải gật đầu thấu hiểu: “Các anh có thể cho biết cụ thể anh ấy qua đời như thế nào, ở đâu và tại sao hay không?”.

Tuy lời tưởng nhớ đến “Pele người Palestine” - Suleiman al-Obeid của UEFA thu hút đến 104 ngàn lượt thả tim, nhưng số người phản hồi cũng nhiều vô cùng (16 ngàn lượt phản hồi với cả 23 ngàn lượt trích dẫn trên tổng số 84,1 triệu lượt người xem) đa phần có cùng nội dung như là của Mohamed Salah thắc mắc: “Anh ấy chết như thế nào?”.

Sinh ra tại Dải Gaza ngày 24-3-1984, , Obeid đã kết hôn và có năm người con. Tiền đạo kiêm cầu thủ chạy cánh phải vốn là biểu tượng một thời của bóng đá Palestine gian khó từng ghi được 2 bàn thắng quốc tế cho Những chú sư tử vùng Canaan vào lưới tuyển Yemen hồi 2010 và vào lưới tuyển Indonesia năm 2011.

Đây không phải lần đầu tiên Salah kêu gọi những hành động cụ thể hỗ trợ hay nhắc nhở thế giới nhớ đến người Palestine - đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng chiến tranh và nạn đói tại Dải Gaza. Không chỉ là nhân vật tiêu biểu của bóng đá và thể thao nước nhà, Salah cũng có tiếng nói lớn lao trong cộng đồng người Ả rập.

Hồi tháng 10 năm 2023, anh đã đứng ra kêu gọi “Các nhà lãnh đạo thế giới sát cánh cùng với nhau” để phép các hoạt động viện trợ - vận chuyển nhân đạo (đồ ăn, thực phẩm và thuốc men) vào Dải Gaza để “ngăn chặn thêm những cuộc thảm sát những linh hồn vô tội”, chuyện đang xảy ra hàng ngày ở đâu.

Kể từ khi cuộc chiến ở Dải Gaza bắt đầu, bắt nguồn do nhóm Hamas Palestine tấn công Israel hồi 2 năm về trước, theo PFA, đã có 662 người trong lĩnh vực thể thao và tuyển trạch viên thiệt mạng, trong đó có 321 người ở trong cộng đồng bóng đá Palestine. Đây là thiệt hại vô cùng to lớn với nền thể thao vốn đã rất lạc hậu và yếu ớt.