Modric phẫn nộ, tố cáo VAR thiên vị Bồ Đào Nha

Modric đã có những nhận xét về VAR.

Những tình huống can thiệp của VAR là điểm nhấn trong trận đấu Bồ Đào Nha thắng 2-1 trước Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026. VAR đã giúp Bồ Đào Nha có được một quả penalty và từ chối bàn thắng cho Croatia ở phút bù giờ.

Modric bức xúc với VAR

Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Croatia Luka Modric cho rằng VAR đã không công bằng: "Chúng tôi xứng đáng được nhiều hơn thế, các quyết định của VAR bất lợi cho Croatia. Nếu tình huống đảo ngược lại, VAR sẽ không can thiệp.

Tôi đã nói ngay từ đầu, khi VAR được giới thiệu, rằng tôi không thích nó. VAR chỉ nên can thiệp nếu đó là một sai lầm rõ ràng 200%. Tình huống trong trận đấu hôm nay không phải là một quả phạt đền".

Tình huống mà Modric nhắc đến là khi trung vệ Veiga của Bồ Đào Nha bị cầu thủ bên phía Croatia ôm người trong vòng cấm địa. Trọng tài sau khi xem xét VAR đã xác định lỗi thuộc về cầu thủ Croatia và trao cho Bồ Đào Nha quả 11m. Ronaldo thực hiện thành công giúp Bồ Đào Nha gỡ hòa 1-1, mở đường cho cuộc lội ngược dòng.

Veiga bị cầu thủ Croatia kéo ngã trong vòng cấm

Tại World Cup 2026, VAR được mở rộng thẩm quyền khi có thể tư vấn xử lý cả tình huống phạt góc hay thẻ vàng. Dù vậy, trọng tài chính vẫn là người ra quyết định cuối cùng.

Highlights Bồ Đào Nha vs Croatia