"Mợ chảnh" nhà Khánh Thi-Phan Hiển: Sinh non chưa tới 2kg, nay 7 tuổi xinh như công chúa, không muốn theo nghề của bố mẹ

Mới đây, cặp đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển gây chú ý với cuộc tranh luận về vẻ ngoài của con gái thứ hai - bé Anna (tên thật là Vương Diễm). Trong bộ ảnh xịn xò được thực hiện gần nhất, bé Anna khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa vì vẻ ngoài đáng yêu, dịu dàng chẳng khác gì nàng công chúa nhỏ.

Anna - biệt danh thân mật ở nhà là "mợ chảnh" - nay đã bước vào lớp 2, sở hữu gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng mịn cùng mái tóc dài thướt tha. Trong ảnh, bé diện chiếc váy ren màu kem nhẹ nhàng, ngồi tạo dáng bên những nhành hoa tươi xinh xắn. Biểu cảm vừa tinh nghịch, vừa thánh thiện của Anna càng khiến dân mạng tan chảy.

Điều đặc biệt, Khánh Thi xúc động chia sẻ về hành trình khôn lớn của con gái. Khánh Thi sinh Anna chưa đủ tháng (9 tháng 10 ngày của một thai kì), mới chào đời cô bé chỉ nặng chưa đầy 2kg và phải nằm trong lồng kính suốt 21 ngày. Nhìn lại quãng thời gian đầy lo lắng ấy, Khánh Thi không giấu được sự hạnh phúc khi nay con gái đã lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn và xinh xắn, rạng rỡ.

Trong bài đăng, Khánh Thi hóm hỉnh "tranh công" cùng ông xã: "Cho em một lời nhận xét công bằng nha. Mợ chảnh Anna giống mẹ Thi đúng không ạ? Em có thấy giống bố nó - Nguyễn Đoàn Phan Hiển - mấy đâu. Nét em mà. Mợ chảnh giờ vào lớp 2 rồi. Và mợ chả có nhu cầu theo nghề ba mẹ, mợ chỉ học thôi, nhảy nhót hát ca là mợ hát trong nhà. Chứ tuyệt nhiên không hề có nhu cầu thi đấu hay biểu diễn. Vậy là biết ý mợ sao rồi".

Dưới bài viết, bạn bè và khán giả để lại vô vàn lời khen, ai cũng bất ngờ trước sự thay đổi của ái nữ nhà Khánh Thi - Phan Hiển: từ bé sinh non chưa đầy 2kg nay đã trở thành cô bé xinh đẹp, trong sáng và tràn đầy năng lượng.

Quả thật, hành trình khôn lớn của Anna chính là niềm tự hào lớn nhất của Khánh Thi và Phan Hiển, để mỗi ngày họ đều cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được làm bố mẹ.



