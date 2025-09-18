Nữ minh tinh Jeon Ji Hyun vừa có màn comeback bùng nổ với bộ phim Tempest đang hot rần rần khắp cõi mạng. Trở lại màn ảnh nhỏ sau một thời gian dài vắng bóng, "mợ chảnh" khiến khán giả không ngớt lời khen vì visual đỉnh cao và khí chất đầy quyền lực. Ở tuổi U45, Jeon Ji Hyun vẫn giữ trọn thần thái sang chảnh cùng nhan sắc không tì vết, khiến netizen tò mò: bí quyết nào giúp cô duy trì phong độ đỉnh cao suốt hơn hai thập kỷ?

Ở tuổi 44, là mẹ của hai con, Jeon Ji-hyun (hay còn được gọi thân mật là "mợ chảnh") vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng mỗi lần xuất hiện. Vóc dáng mảnh mai, làn da căng mịn, thần thái sang chảnh "không tuổi" giúp cô giữ vững ngôi vị nữ thần Hallyu suốt hơn 20 năm. Bí quyết của Jeon Ji-hyun không phải ở những phương pháp quá phức tạp, mà nằm ở sự kỷ luật trong thể thao, ăn uống và lối sống hàng ngày.

Jeon Ji Hyun trẻ đẹp tuổi 44, vòng eo thon thả thu hút mọi ánh nhìn

Visual không tuổi, khí chất quyền lực giúp Jeon Ji Hyun nổi đình đám dù mới xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ

Nữ diễn viên thường bắt đầu ngày mới từ 6-7 giờ sáng bằng việc tập luyện. Thay vì ngủ nướng, Ji-hyun chọn chạy bộ, aerobic rồi tiếp tục với Pilates. Với cô, thể thao không phải là nhiệm vụ bắt buộc, mà là một phần không thể thiếu như hơi thở. Nhờ sự đều đặn ấy, cơ thể Ji-hyun luôn săn chắc, dẻo dai nhưng vẫn mềm mại nữ tính, không thô cứng.

Jeon Ji Hyun tập yoga cũng khiến dân tình khó rời mắt vì visual và vóc dáng đẹp vô đối

Không chỉ tập luyện, Jeon Ji-hyun còn nổi tiếng với cách ăn uống khoa học. Sau khi sinh con, cô từng giảm tới 10kg chỉ trong 2 tháng nhờ thay một bữa chính bằng "shake ức gà" - hỗn hợp ức gà luộc, ngũ cốc và trái cây. Hai bữa còn lại, cô kiểm soát lượng calo ở mức hợp lý, khoảng 400-450 calo mỗi bữa, đủ năng lượng mà không lo dư thừa. Đặc biệt, Jeon Ji-hyun còn có mẹo nhỏ là ăn chậm, thậm chí dùng tay không thuận khi ăn để hạn chế việc nạp quá nhiều thực phẩm một lúc.

Điều khiến nhiều người nể phục là sự kiên trì của cô. Dù bận rộn công việc hay trong thời gian nghỉ đóng phim, "mợ chảnh" không bao giờ bỏ hẳn việc vận động. Với cô, tập thể thao đều đặn không chỉ giúp duy trì vóc dáng mà còn là cách giữ tinh thần tươi trẻ, lạc quan.

Vóc dáng cuốn hút của "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun ở tuổi ngoài 40

Kết hợp cùng chế độ ăn uống lành mạnh, nữ diễn viên cũng rất chú trọng việc chăm sóc da: dưỡng ẩm, chống nắng và massage da mặt nhẹ nhàng. Chính sự cộng hưởng giữa thể thao - dinh dưỡng - skincare đã tạo nên một Jeon Ji-hyun không tuổi, xứng danh "tượng đài nhan sắc" của Hàn Quốc.

Nhìn vào bí quyết của "mợ chảnh", khán giả nhận ra rằng không có phép màu nào trong việc giữ dáng và nhan sắc. Tất cả đều đến từ sự kỷ luật, thói quen lành mạnh và tinh thần bền bỉ - điều làm nên sức hút bất biến của Jeon Ji-hyun suốt hơn hai thập kỷ.

Vóc dáng nuột nà, vòng eo thon gọn của nữ minh tinh