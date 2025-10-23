MMA Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 1 HCV SEA Games 33

Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) giao nhiệm vụ cho đội tuyển MMA quốc gia dự SEA Games 33. Ban huấn luyện và 6 vận động viên nhận chỉ tiêu giành tối thiểu một huy chương vàng ở đại hội thể thao khu vực. Ông Mai Thanh Ba - huấn luyện viên trưởng của đội tuyển, cũng là Tổng Thư ký VMMAF - nhấn mạnh quyết tâm tổ chức tập huấn nghiêm túc để đạt được mục tiêu này.

SEA Games 33 là kỳ đại hội đầu tiên có môn võ thuật tổng hợp (MMA). Đội tuyển Việt Nam có 6 võ sĩ, trong đó 5 người có thành tích tốt tại Lion Championship - giải đấu MMA chuyên nghiệp uy tín hàng đầu do VMMAF tổ chức.

Đội tuyển MMA Việt Nam nhận chỉ tiêu giành ít nhất 1 huy chương vàng.

Những cái tên đáng chú ý nhất của MMA Việt Nam tranh tài tại SEA Games là 4 vận động viên là những nhà vô địch, cựu vô địch Lion Championship, gồm Phạm Văn Nam, Trần Ngọc Lượng, Dương Thị Thanh Bình và Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa. Trong đó, Phạm Văn Nam và Trần Ngọc Lượng từng tham gia ONE Championship.

Quàng Văn Minh dù chưa từng vô địch nhưng đang đứng đầu bảng xếp hạng ứng viên tranh đai hạng cân 65 kg của Lion Championship. Võ sĩ này có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, từng so tài với 5 đối thủ người nước ngoài tại các giải MMA chuyên nghiệp.

Nhân tố còn lại của đội tuyển Việt Nam là Lê Ngọc Thu. Nữ võ sĩ sinh năm 1999 có sở trường muay Thái hiện đang tập luyện tại câu lạc bộ của Nguyễn Trần Duy Nhất, từng góp mặt tại giải MMA các câu lạc bộ toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức năm 2025.

Theo lịch thi đấu dự kiến của SEA Games 33, môn võ thuật tổng hợp dự kiên diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/12 tại Bangkok (Thái Lan). Đội tuyển MMA Việt Nam lên đường sang Thái Lan từ ngày 8/12.