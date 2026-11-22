Sau hơn 1 tháng vắng mặt vì chấn thương, tiền vệ Trần Minh Vương trở lại và góp công lớn giúp CAND đánh bại đội khách Cần Thơ 2-1 ở trận đấu muộn nhất vòng 8 Giải hạng nhất quốc gia 2026-2027.

Tiền vệ Trần Minh Vương tỏa sáng trong ngày trở lại thi đấu. ẢNH: TÂM HÀ

Trước khi bước vào cuộc tiếp đón Cần Thơ, CAND chịu sức ép lớn sau 2 thất bại liên tiếp, khiến họ bị nhóm dẫn đầu bỏ xa đến 6 điểm trong cuộc đua giành một trong 2 suất thăng hạng V-League. Vì vậy, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng không có lựa chọn nào khác ngoài mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Cuộc so tài với Cần Thơ cũng đánh dấu sự trở lại của Trần Minh Vương sau hơn 1 tháng điều trị chấn thương tay trái. Tiền vệ này gặp chấn thương hôm 17-10, trong trận đấu với Hưng Yên ở vòng 3. Sự hiện diện của cựu sao HAGL nhanh chóng mang đến khác biệt. Quả đá phạt của Minh Vương ở phút 28 khiến hàng thủ Cần Thơ lúng túng, tạo điều kiện để Gonzalo Fornari bật cao đánh đầu ghi bàn khai thông thế bế tắc.

Tuy nhiên, CAND không thể duy trì lợi thế đến hết hiệp 1. Bùi Quang Huy nhận bóng trong vòng cấm bên cánh trái rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc đánh bại thủ môn Tống Đức An, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 42.

Ngoại binh Gonzalo Fornari lập cú đúp vào lưới Cần Thơ. ẢNH: TÂM HÀ

Ngay đầu hiệp 2, CAND một lần nữa vượt lên. Từ quả phạt góc bên cánh trái của Thái Bá Đạt, thủ môn Dương Văn Cường băng ra phán đoán không chính xác, tạo cơ hội cho Gonzalo đánh đầu hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng kịp thời này giúp CAND nâng tổng điểm lên 13, tạm rút ngắn khoảng cách với vị trí nhì bảng của Hưng Yên xuống còn 4 điểm.

Ở trận đấu sớm cùng ngày, Hưng Yên đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân Khánh Hòa. Chỉ trong 49 phút, Vũ Minh Hiếu lập cú đúp, xen giữa là bàn thắng của Nguyễn Gia Bảo ở phút 13. Còn thất bại khiến Khánh Hòa tụt xuống vị trí thứ 7 với 12 điểm.

Quy Nhơn United ngược dòng thắng Đại học Văn Hiến. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, Đại học Văn Hiến nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trên sân nhà khi lần này để Quy Nhơn United ngược dòng thắng 2-1. Với 9 điểm, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh tạm vươn lên vị trí thứ 9, kém đội xếp trên là chính Đại học Văn Hiến 2 điểm.

Sau vòng 8, Becamex TPHCM tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm. Hưng Yên đứng thứ 2 với 17 điểm, còn Thái Nguyên xếp hạng 3 khi có 16 điểm. Ở nhóm cuối bảng, Long An và Lâm Đồng cùng chia nhau 2 vị trí cuối với 4 điểm.