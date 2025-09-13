Mikel Arteta chia sẻ về một trong những quyết định đúng đắn nhất tại Arsenal

HLV Mikel Arteta hoàn toàn hài lòng khi đặt niềm tin vào thủ môn David Raya.

Arteta thừa nhận ông đã từng lường trước được phản ứng dữ dội tại Anh sau quyết định loại Aaron Ramsdale để chọn đặt niềm tin vào Raya. Ramsdale gia nhập Arsenal vào năm 2021 và gây ấn tượng mạnh - giành giải Thủ môn của năm tại London Football Awards hai năm sau đó - nhưng bất ngờ bị thay thế bởi Raya - người ban đầu được cho mượn từ Brentford vào năm 2023, trước khi chính thức ký hợp đồng một năm sau đó.

Sau đó, Ramsdale rời Arsenal để đến Southampton, trong khi Raya đã khẳng định mình là một trong những thủ môn hàng đầu Ngoại hạng Anh - với 41 trận giữ sạch lưới sau 99 trận, và giành danh hiệu Găng tay Vàng của giải đấu trong hai mùa giải liên tiếp - trong đó anh chia sẻ vinh dự với Matz Sels của Nottingham Forest ở mùa giải trước. “Thành tích của David thật không thể tin được”, Arteta nói. “Nhưng khi tôi đưa cậu ấy về, đó là một cú sốc. Đơn giản đó là một góc nhìn của tôi. Thật tốt khi hiểu được lối chơi, đặc biệt là sau vài tháng hoặc vài năm. Thật tuyệt khi nhìn lại và suy ngẫm về điều đó”.

Arteta chia sẻ thêm: “Tôi rất ý thức về điều đó, tôi biết rõ rằng phản ứng dữ dội đó sẽ xảy ra. Tôi hiểu đất nước này và tôi biết mình đang làm gì. Tôi hiểu bối cảnh. Nếu đó là một cầu thủ đến từ Serbia, chắc chắn mọi chuyện đã khác. Đó là một người cũng rất được yêu mến, một nhân vật đặc biệt và là một tuyển thủ Anh. Điều đó có rất nhiều yếu tố để trở thành một cuộc tranh luận lớn”.

David Raya giành danh hiệu Găng tay Vàng trong hai mùa giải liên tiếp.

Khả năng chơi bóng vượt trội của Raya từ hàng thủ được coi là một đặc điểm quan trọng, nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha đã vượt qua giai đoạn khó khăn, khi nhiều người hâm mộ Arsenal bày tỏ sự lo lắng về khả năng phân phối bóng của anh trong những ngày đầu tại sân Emirates. “Tôi biết rằng trước hết, cậu ấy đã có đủ can đảm để đối mặt với tình huống đó bởi vì không dễ dàng gì khi bạn đến một CLB lớn hơn và đối với cậu ấy, đó là một bước tiến”, Arteta nói thêm. “Chúng tôi tin rằng cậu ấy cũng là thủ môn phù hợp để mang lại cho chúng tôi những điều mới mẻ cho đội bóng”.

Raya tiếp tục thi đấu ấn tượng ở mùa giải này, giữ sạch lưới trong 2 chiến thắng khai màn, trước khi chịu khuất phục bởi cú đá phạt ấn tượng của Dominik Szoboszlai trong những phút cuối trận đối đầu Liverpool, khiến Pháo thủ nhận thất bại 0-1 tại Anfield. Tuy nhiên, trở lại sau loạt trận quốc tế, ngôi sao người Tây Ban Nha hy vọng sẽ tiếp tục chơi tốt khi đội chào đón Nottingham Forest vào thứ Bảy - nơi một chiến thắng sẽ đưa đội tạm vươn lên ngôi đầu bảng, ít nhất là trong vài giờ.

Tiếp đón Forest, Arsenal có thể tự tin vào lịch sử 36 năm bất bại trên sân nhà. Trong khi đó, Forest lại đang trải qua biến động sau khi HLV Nuno Espirito Santo bị sa thải vì mối quan hệ rạn nứt với ban lãnh đạo. Đội khách hôm nay dẫn dắt bởi Ange Postecoglou, một cựu HLV của Tottenham, người cũng chưa từng thắng được đồng nghiệp Arteta sau 4 lần đối đầu (thua 3 hòa 1). Nhưng Arteta khen ngợi phong cách chơi bóng của Postecoglou: “Anh ấy luôn để lại dấu ấn trong đội bóng - có lối chơi rõ ràng, rất đáng xem, và tôi đã học hỏi được rất nhiều từ anh ấy. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn”.

Arteta cũng tiết lộ các trung vệ William Saliba và Ben White đã trở lại tập luyện - nhưng Bukayo Saka sẽ không thể ra sân trong trận đấu trưa thứ Bảy. “Mọi người đều ổn sau kỳ nghỉ quốc tế”, Arteta nói. “Bukayo vẫn chưa bình phục. Cậu ấy đang cố gắng trở lại càng nhanh càng tốt. Chúng tôi cần tôn trọng tiến trình đó. William đã tập luyện hôm nay. Chúng tôi phải quyết định xem có cho cậu ấy ra sân hay không. Phần còn lại thì vẫn như thường lệ. Ben White vẫn ổn”.