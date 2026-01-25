Michael Carrick và “chiếc bẫy” Solskjær

Nhớ Ole Gunnar Solskjær chứ? Tháng 12-2018, ông thay Mourinho và "xé xác" Cardiff 5-1 ngay trận đầu. Sau đó thắng 13/16 trận, chỉ thua PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League – rồi lội ngược dòng ngoạn mục ở lượt về Parc des Princes, đỉnh cao sự nghiệp của ông. Fan cuồng nhiệt đòi bổ nhiệm vĩnh viễn. Ban lãnh đạo chiều lòng đám đông, bổ nhiệm tháng 3-2019 dù hợp đồng tạm quyền còn đến hè. Kết quả? Man United chỉ thắng 2/12 trận cuối mùa, và Solskjær dần lộ rõ hạn chế – đặc biệt khi Ronaldo trở lại "phá đảo" mọi thứ.

Ba năm sau triều đại Solskjær, nỗi ám ảnh ấy vẫn còn nguyên. Man United đang đứng trước ngã ba đường quen thuộc: giữ Michael Carrick làm HLV chính thức hay lại "đá" ông đi như bao người tiền nhiệm? Sau 13 năm, 7 đời HLV thất bại, mọi quyết định của Quỷ Đỏ đều mang bóng ma quá khứ. Sai lầm không nằm ở chỗ tin vào Solskjær, mà ở chỗ tin quá sớm. Họ quyết định vì cảm xúc – và đó chính là căn bệnh tổ chức vẫn chưa chữa khỏi.

Giờ, Carrick lại ở vị trí ấy. Ông vừa tạo nên cú sốc derby, đánh bại Pep Guardiola 2-0 bằng thứ bóng đá phóng khoáng, tốc độ, giàu sinh khí. Những đường chuyền trực diện, những pha bứt tốc của Amad Diallo, Bruno Fernandes trở lại đúng vị trí số 10, và Man United trông như được giải phóng khỏi hệ thống 3-4-2-1 cứng nhắc trước đó. Đó là 90 phút gợi lại ký ức về Man United cũ – đội bóng của nhịp điệu và bản năng. Nhưng cũng chính cảm xúc ấy từng đánh lừa họ nhiều lần.

Carrick hiện tại giống Solskjær ở điểm: chỉ mới vài trận, chưa đủ dữ liệu. Man United giờ hết cúp châu Âu, hết FA Cup và League Cup, chỉ còn 16 trận Premier League. Đến lúc quyết định cuối cùng (hè 2026?), Carrick mới ở giai đoạn tương đương Solskjær sau trận PSG – tức là chưa qua "bài kiểm tra thực sự". Nếu ông thua Arsenal hay Wolves sắp tới (như Solskjær từng thua), liệu fan có còn hô hào?

Chiến thắng derby Manchester vừa qua phải đặt vào bối cảnh: Man City đang khủng hoảng chấn thương nặng (Dias, Stones, Gvardiol out), thua 4 trận liên tiếp Premier League, thậm chí bị Bodø/Glimt "hạ gục" ở Châu Âu. Man United tận dụng tốt điểm yếu của họ – pressing cao, offside trap lạ lẫm – nhưng liệu có duy trì được trước đối thủ khác?

Câu hỏi cốt lõi không phải là “Carrick có thể thắng bao nhiêu trận?”, mà là “Liệu Man United có dám đánh giá ông bằng lý trí thay vì hoài niệm?”. Một CLB lớn cần biết chờ đợi bằng sự tỉnh táo. Không phải vì Carrick chưa xứng đáng – mà vì ông xứng đáng được đánh giá một cách công bằng, không phải qua lăng kính của nỗi khao khát cứu rỗi.

Từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Man United thay 7 HLV. Mỗi lần thay đổi, họ tin rằng “đây là người đúng”. Mỗi lần thất bại, họ lại khởi động vòng lặp mới: từ Moyes đến Mourinho, từ Ten Hag đến Carrick. Họ đã thử mọi mô hình – người cũ, nhà cách mạng, triết gia Bồ Đào Nha, chiến lược gia Hà Lan – nhưng kết quả vẫn là một chuỗi khởi đầu hứa hẹn rồi vỡ vụn.

Carrick đã tạo ra hiệu ứng tích cực, điều không thể phủ nhận. Cầu thủ chơi hứng khởi, khán đài vui trở lại. Nhưng Man United từng hạnh phúc vì điều này nhiều lần rồi. Câu chuyện của họ không còn là “tìm người mang lại năng lượng”, mà là tìm người đủ bản lĩnh để xây dựng văn hóa chiến thắng.

Carrick có thể là lời giải. Nhưng chỉ khi Man United học được cách đặt câu hỏi đúng, thay vì tìm câu trả lời nhanh.

Arsenal của Mikel Arteta hiện là một trong những hệ thống có cấu trúc chặt chẽ nhất châu Âu. Họ dẫn đầu Premier League với 50 điểm, sở hữu hàng thủ tốt nhất giải đấu (chỉ lọt lưới 14 bàn sau 22 trận) và một phong độ sân nhà gần như tuyệt đối. Đối với bất kỳ HLV nào, việc phải đối đầu với một cỗ máy vận hành trơn tru như vậy là một bài toán hóc búa.

Nhưng để rời London với 3 điểm, Man United cần phải giải được bài toán bóng chết của Arsenal – thứ vũ khí đã khiến họ nhiều lần ôm hận trong quá khứ, gần nhất chính là trận thua 0-1 ở lượt đi. Tuy nhiên, tâm thế của Quỷ đỏ hiện tại đã khác. Họ không còn ra sân với nỗi lo sợ bị nghiền nát; họ ra sân với niềm tin của những kẻ hiểu rõ mình có thể làm tổn thương bất cứ ai.

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng hẳn về Arsenal. Pháo Thủ đã thắng bốn trận sân nhà liên tiếp trước United ở Premier League – chuỗi dài nhất của bất kỳ đội nào kể từ năm 1980. Man United không thắng trong sáu trận gần nhất gặp Arsenal (hòa 1, thua 5), và nếu thất bại lần này, họ sẽ lập kỷ lục buồn với bảy trận không thắng.

Dự đoán từ siêu máy tính Opta cho thấy Arsenal có 71.3% cơ hội thắng, Man United chỉ 12.3%. Tuy nhiên, Man United đã thắng nhiều trận hơn trước các đội top đầu (5 trận) so với các đội nửa dưới (4). Họ “thích” đá các trận lớn. Vì thế, nếu trận derby Manchester kiểm tra khả năng phản công và tinh thần chiến đấu, thì Arsenal sẽ là bài kiểm tra toàn diện về khả năng kiểm soát, phá vỡ thế trận và bản lĩnh.