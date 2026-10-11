Michael Carrick nói gì khi MU rơi điểm vô duyên, khởi đầu chiến dịch tệ nhất sau 40 năm?

Sau trận đấu với Tottenham, nơi MU đã lộ rõ những chuệch choạc trong cách vận hành, HLV Michael Carrick đã lên tiếng. Ông thừa nhận đội bóng của mình là tập hợp của "những mảng sáng tối đan xen".

MU khởi đầu trận đấu bằng hàng loạt sai lầm đến từ hàng thủ khi Lammens, Luke Shaw rồi Maguire chuyền bóng phiêu lưu, đặt khung thành đội nhà vào nguy hiểm. Nhưng may mắn cho họ là các cầu thủ Tottenham xử lý khá tệ ở khâu cuối. Đến hiệp 2, tình hình không khác biệt là bao. Cú đá của Tottenham bị chặn trước cầu môn rồi pha ngả người dứt điểm trước khung thành trống của Solanke đi lên trời...

Phút 73, MU đã vươn lên dẫn bàn. Mbeumo nhận bóng từ Cunha rồi tung ra cú sút cực khó, đưa bóng đi qua hàng loạt đôi chân và găm vào góc xa. MU dẫn 1-0, ung dung làm chủ cuộc chơi, đặc biệt khi Tottenham bị đuổi người trong thời gian cuối.

Thế nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn để đối thủ ghi bàn. Trong thời gian bù giờ, Lisandro Martinez kéo người, vô tình tạo điều kiện để Solanke đánh đầu tung lưới MU giật lại 1 điểm. Kết quả 1-1 khiến đội bóng áo đỏ lập kỷ lục mới, trải qua khởi đầu mùa giải tệ nhất sau 40 năm. Hiện tại, họ mới giành được 6 điểm qua 6 vòng.

Mbeumo ghi bàn nhưng MU vẫn chịu một kết quả đáng quên

HLV Michael Carrick đã nói về phong độ của các học trò. Ông chia sẻ sau trận: "Màn trình diễn của chúng tôi có những mảng sáng tối đan xen. Hiệp 1 thực sự rất khó khăn. Bạn có thể thấy mọi thứ chưa thực sự trơn tru, các pha phối hợp thiếu sự ăn ý, đôi lúc để mất bóng, bị áp sát chậm và để lộ ra những khoảng trống.

Thực sự có nhiều vấn đề như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi đã dần bắt nhịp được và bước vào hiệp hai với bộ mặt hoàn toàn khác. Phải nói thật là chúng tôi đã chơi tốt hơn rất, rất nhiều ở đa khía cạnh. Có nhiều điểm cần cải thiện. Công bằng mà nói, chúng tôi đã làm được điều đó khi trận đấu trôi về sau. Lẽ ra chúng tôi phải sớm định đoạt trận đấu (khi đang dẫn 1-0) nhưng lại không làm được".

Theo cựu tiền vệ 45 tuổi, đội bóng của ông không đủ tỉnh táo để giữ sự chủ động: "Có lẽ đôi lúc chúng tôi để mất bóng quá dễ dàng, khiến thế trận trở nên bấp bênh, và bàn thua là một tình huống tồi tệ, phản ánh đúng cục diện đó. Thật thất vọng khi rơi vào thế trận thuận lợi như vậy mà rốt cuộc lại không thể giành chiến thắng".

Với kết quả 1-1, Tottenham cũng chính thức lập kỷ lục trong lịch sử CLB khi có mùa giải tệ nhất (tính sau 6 vòng đầu). Họ không thắng nổi trận nào trên hành trình vừa qua. Trong khi đó, MU sẽ còn phải chứng tỏ nhiều, phía trước là đại chiến với Atletico Madrid tại Cúp C1 châu Âu.