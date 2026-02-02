Michael Carrick hân hoan với "cảm giác tuyệt vời nhất" sau chiến thắng Fulham

Benjamin Sesko ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội

Man United đã dẫn trước 2-0 sau quả đánh đầu của Casemiro và cù sút góc hẹp của Matheus Cunha. Nhưng Fulham đã thực hiện màn ngược dòng ngoạn mục với quả 11m của Raul Jimenez và tuyệt phẩm cùa Kevin phút 90+1.

Với sự nỗ lực đáng kể, Man United đã lập tức phản công khi bàn thắng thứ 4 trong bốn trận gần đây của Sesko, cầu thủ thường xuyên bị chỉ trích, đã giúp Carrick giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Sau khi dẫn dắt đội bóng giành chiến thắng bất ngờ trước Manchester City và Arsenal, trận đấu đáng chú ý này cho thấy Carrick thực sự mát tay, và có thể là người thích hợp giúp phục hưng Quỷ đỏ.

Cựu tiền đạo của Quỷ đỏ, Michael Owen bình luận: "Tuyệt vời, mọi thứ Michael Carrick chạm vào đều biến thành vàng vào lúc này. Thật tuyệt vời cho Manchester United. Hãy giữ cho quả bóng tuyết lăn tròn. Cứ tiếp tục như vậy và cậu ấy sẽ muốn duy trì đà này. Fulham xứng đáng được gỡ hòa, nhưng đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với Benjamin Sesko".

Chiến thắng giúp Man United chen chân vào top 4 khi cuộc đua giành vé dự Champions League đang ngày càng gay cấn. Carrick nói: "Phải nói rằng đó là cảm giác tuyệt vời nhất trong số khoảnh khắc tuyệt vời mà tôi từng trải qua ở đây, bạn có thể phân tích các màn trình diễn và có những điểm cộng và điểm trừ, rồi bạn lại có một khoảnh khắc hân hoan và phấn khích như thế.

"Đối với tôi, không có nơi nào tuyệt vời hơn trước khán đài Stretford End như vậy. Nó khiến mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn. Mọi người rời khỏi đây không chỉ với câu 'United đã thắng hôm nay', mà còn nhiều tầng lớp cảm xúc, tình cảm và đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều yêu thích nó đến vậy".

Man United cần sự đóng góp mang tính quyết định từ cầu thủ dự bị Sesko sau khi để Fulham thoát hiểm. Carrick thừa nhận đó là dấu hiệu cho thấy vẫn còn nhiều việc phải làm bất chấp sự thay đổi tích cực kể từ khi ông nắm quyền.

"Tinh thần mà chúng tôi thể hiện sau một thất bại lớn, một thất bại nặng nề ở phút thứ 90, thật to tát. Việc vùng dậy giành phần thắng về mình sau những gì chúng tôi đã làm tuần trước có lẽ là điều đáng mừng nhất. Giữ vững niềm tin, giữ vững sự tự tin. Chúng tôi có thể chơi tốt hơn. làm nhiều điều tốt hơn ở những thời điểm nhất định, nhưng tôi không thể chê trách niềm tin của các cầu thủ. Niềm tin đó đã giúp chúng tôi vượt qua ngày hôm nay và đó là một cảm giác tuyệt vời khi điều đó xảy ra".