Mexico hoãn nhiều trận bóng đá sau khi một trùm ma túy bị tiêu diệt

Quân đội Mexico đang ổn định tình hình sau khi thủ lĩnh của một băng đảng ma túy lớn bị tiêu diệt.

Hai trận đấu thuộc các giải đấu vô địch quốc gia Mexico - Queretaro gặp Juarez FC ở giải nam, và Chivas gặp America ở giải nữ - đã bị hoãn lại, cùng với 2 trận đấu ở giải hạng nhì cũng không thể diễn ra theo kế hoạch. Điều này xảy ra sau khi Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho”, kẻ đứng đầu băng đảng Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), đã bị thương ở Tapalpa (Jalisco), cách Guadalajara khoảng 2 giờ lái xe về phía tây nam, và đã chết trên đường đến Mexico City.

Sau cái chết của ông ta, các thành viên băng đảng đã đốt xe và chặn đường ở gần chục bang của Mexico. Băng đảng CJNG được coi là băng đảng mạnh nhất ở Mexico với ước tính khoảng 19.000 thành viên, và hoạt động ở 21 trong số 32 bang của Mexico. Chính quyền Tổng thống Mỹ, Donald Trump thậm chí đã liệt băng đảng này vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

Đội tuyển quốc gia Mexico có trận giao hữu với Iceland dự kiến diễn ra vào thứ Tư tại sân vận động Corregidora ở Queretaro. Liên đoàn bóng đá Mexico chưa có động thái công khai nào về việc hoãn trận đấu này. Tuy nhiên Giải quần vợt ATP, Mexican Open sẽ bắt đầu vào thứ Hai tại nhà thi đấu GNP Arena ở Acapulco, Guerrero. Ban tổ chức đã đưa ra tuyên bố hôm Chủ nhật rằng “hoạt động của giải đấu vẫn tiếp tục bình thường”.

Thủ phủ Guadalajara của bang Jalisco dự kiến sẽ đăng cai 4 trận đấu tại World Cup 2026 vào tháng 6, trong đó có 2 trận có sự tham gia của đội tuyển Hàn Quốc. Đồng chủ nhà Mexico và Tây Ban Nha, Uruguay và Colombia cũng sẽ thi đấu tại đây.