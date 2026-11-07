Messi vẫn im lặng ngày Ronaldo chia tay sự nghiệp quốc tế

Người hâm mộ bóng đá vẫn chờ Messi gửi lời động viên đến Ronaldo.

Thông báo giã từ sự nghiệp quốc tế của Cristiano Ronaldo vào ngày 5/11 đã tạo nên một làn sóng tri ân mạnh mẽ từ khắp thế giới bóng đá. Sau 234 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, ghi 146 bàn thắng và mang về ba danh hiệu lớn bao gồm chức vô địch Euro 2016 cùng hai cúp UEFA Nations League, tiền đạo 41 tuổi khép lại một hành trình lịch sử với tư cách là chân sút vĩ đại nhất cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, giữa hàng ngàn lời chúc mừng từ đồng nghiệp và các tổ chức lớn, sự im lặng của đối thủ lớn nhất sự nghiệp của anh - Lionel Messi lại đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý.

Messi im lặng trước lời chia tay của Ronaldo (Ảnh: Getty)

Những đồng đội cũ và đối thủ lâu năm như Neymar, Guillermo Ochoa hay James Rodriguez đều tôn vinh anh là một "huyền thoại". Vinicius Junior khẳng định Ronaldo "mãi mãi là số một", trong khi Sergio Ramos chúc anh tận hưởng chương mới của cuộc đời. Từ nước Anh, Rio Ferdinand chia sẻ lại những kỷ niệm tại Manchester United với lời nhắn đầy xúc động: "Đó là cả một bộ phim, người anh em". Trong khi đó, trung vệ Pepe nhấn mạnh rằng những di sản mà Ronaldo để lại đã vượt xa phạm vi của một môn thể thao.

Các tổ chức bóng đá lớn cùng những CLB từng gắn liền với tên tuổi của Ronaldo cũng đồng loạt lên tiếng. FIFA tôn vinh kỷ lục vô tiền khoáng hậu của anh khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 6 kỳ World Cup. UEFA nhắc lại những chiếc cúp châu Âu mà anh đã chinh phục cùng Bồ Đào Nha, còn Premier League vinh danh sự nghiệp quốc tế mang tính biểu tượng. Từ Sporting Lisbon, Manchester United, Juventus cho đến Al Nassr - đội bóng hiện tại của CR7 tất cả đều gửi lời cảm ơn và khẳng định di sản của tiền đạo này sẽ còn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ mai sau.

Dù vậy, tính đến ngày 7/11, Messi vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn hay bình luận công khai nào. Sự giữ kẽ của Messi lập tức thổi bùng những tranh cãi trên mạng xã hội. Theo Fox Sports, một bộ phận người hâm mộ đã lên tiếng chê trách tiền đạo đang khoác áo Inter Miami, thậm chí cho rằng anh thiếu thiện chí khi không đáp lại những cử chỉ đẹp mà Ronaldo từng dành cho mình trước đó.

Dư luận càng xoáy sâu vào sự so sánh khi nhắc lại hai sự kiện gần đây. Vào ngày 8/10, khi Messi tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina, Ronaldo chỉ mất đúng 17 phút để công khai gửi lời tri ân, khen ngợi những gì siêu sao Nam Mỹ đã làm cho quê hương cùng một cái ôm tinh thần đến đối thủ duyên nợ. Trước đó vào tháng 8, khi ông Jorge Messi - thân sinh của Messi qua đời, CR7 cũng chỉ mất 14 phút để gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng cảm với nỗi đau mất cha mà chính anh từng trải qua năm 2005.

Hai phản ứng cực kỳ nhanh chóng và ấm áp trong quá khứ của Ronaldo đang được người hâm mộ liên tục gợi lại để đối lập với thái độ im lặng hiện tại của Messi. Dù siêu sao người Argentina có lý do riêng hay chọn cách liên lạc riêng tư, sự im lặng trên truyền thông của anh vẫn đang khiến cộng đồng túc cầu chia rẽ với nhiều luồng ý kiến trái chiều.