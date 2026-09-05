Messi và Ronaldo có thể cùng tham gia trận đấu chia tay Carlos Tevez

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo có thể cùng góp mặt trong trận đấu chia tay sự nghiệp của Carlos Tevez tại sân La Bombonera vào tháng 12.

Theo kênh TNT Sports Argentina , Carlos Tevez lên kế hoạch tổ chức trận đấu chia tay sự nghiệp tại sân La Bombonera vào tháng 12, với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo nằm trong danh sách những ngôi sao được cựu tiền đạo Argentina dự định mời tham dự.

“Sau nhiều cuộc làm việc với ban lãnh đạo Boca Juniors, Carlos Tevez sẽ tổ chức trận đấu chia tay sự nghiệp vào tháng 12. Anh dự định mời cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tham dự” , TNT Sports Argentina thông báo.

ESPN Argentina cho biết, trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 19/12. Cựu tiền đạo 42 tuổi đã liên hệ với Chủ tịch Boca Juniors Juan Román Riquelme để đề nghị sử dụng sân La Bombonera. Tuy nhiên, thời điểm chính thức cũng như danh sách cầu thủ tham dự chưa được công bố.

Carlos Tevez từng sát cánh cùng cả Messi và Ronaldo trong sự nghiệp. (Ảnh: TNT Sports Argentina)

Từ tháng 4/2025, Tevez đã công khai ý định mời cả Messi lẫn Ronaldo tới trận đấu chia tay: “Đúng vậy, tôi sẽ tổ chức trận đấu chia tay. Chỉ cần xem thời điểm nào phù hợp. Điều đó không dễ dàng”.

Khi được hỏi liệu hai siêu sao có khoác áo hai đội đối đầu nhau hay không, Tevez đưa ra câu trả lời gây chú ý: “ Chúng tôi sẽ để họ thi đấu cùng nhau”. Đặc biệt, khi người dẫn chương trình hỏi về khả năng thuyết phục Ronaldo góp mặt, Tevez khẳng định ông sẽ đích thân đi tìm siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ngoài Messi và Ronaldo, danh sách khách mời tiềm năng còn có nhiều danh thủ từng thi đấu cùng Tevez như Juan Roman Riquelme, Wayne Rooney hay Andrea Pirlo.

Sau khi trải qua sự nghiệp tại Argentina, Brazil, Anh, Italy và Trung Quốc, Tevez trở lại Boca Juniors trong những năm cuối sự nghiệp trước khi chính thức tuyên bố giải nghệ vào tháng 6/2022.

Sau khi treo giày, Tevez chuyển sang công tác huấn luyện và từng dẫn dắt Rosario Central, Independiente. Trận đấu tại La Bombonera vào tháng 12, nếu diễn ra đúng kế hoạch, sẽ là dịp để cựu tiền đạo Argentina chính thức nói lời chia tay người hâm mộ trên sân cỏ.

Trong sự nghiệp, Tevez từng sát cánh cùng cả hai cầu thủ được đánh giá là những biểu tượng lớn nhất của bóng đá đương đại. Tevez và Ronaldo từng là đồng đội tại Manchester United trong hai mùa giải 2007-2008 và 2008-2009. Cùng với Wayne Rooney, bộ ba trở thành những nhân tố quan trọng trên hàng công của đội bóng do HLV Alex Ferguson dẫn dắt.

Trong khoảng thời gian này, Manchester United hai lần liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh và hai lần vào chung kết Champions League. Đáng chú ý, ở mùa 2007/08, Tevez và Ronaldo cùng “Quỷ đỏ” giành cú đúp Ngoại hạng Anh và Champions League. Họ cũng cùng nhau chinh phục FIFA Club World Cup.

Trong khi đó, Tevez có nhiều năm khoác áo đội tuyển Argentina cùng Messi. Hai tiền đạo từng sát cánh tại World Cup cũng như các kỳ Copa America trước khi Tevez có lần cuối thi đấu cho đội tuyển quốc gia vào năm 2015.