Messi và Neymar tri ân Jordi Alba sau xác nhận giải nghệ

Jordi Alba đã tuyên bố sẽ giải nghệ sau khi Inter Miami kết thúc vòng play-off MLS.

Alba tiết lộ tin tức này vào thứ Ba, chỉ 3 ngày sau khi Inter Miami tổ chức buổi lễ giải nghệ cho Sergio Busquets. Nhưng khác với Busquets, Alba vẫn còn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2027. “Đã đến lúc khép lại một chương thực sự ý nghĩa trong cuộc đời tôi”, Alba chia sẻ trên mạng xã hội. “Tôi đã quyết định kết thúc sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình vào cuối mùa giải này. Tôi làm điều này với niềm tin tuyệt đối, sự bình yên và hạnh phúc bởi vì tôi cảm thấy mình đã đi trên con đường này với tất cả đam mê, và giờ là thời điểm thích hợp để mở ra một chương mới và khép lại chương trước với cảm giác tuyệt vời nhất có thể”.

Alba, 36 tuổi, đến Inter Miami không lâu sau khi Messi tuyên bố sẽ đến đó vào tháng 6-2023. Sự xuất hiện của Messi cũng đã dẫn đến việc Busquets, Luis Suarez - tất cả đều là đồng đội ở Barcelona - gia nhập MLS. Alba đã giúp Barcelona giành 6 chức vô địch La Liga, 5 danh hiệu Copa del Rey và Champions League năm 2015.

Messi đã dẫn đầu các bài viết tri ân Alba sau tuyên bố của hậu vệ người Tây Ban Nha, thừa nhận rằng sân cỏ sẽ trở nên lạ lẫm khi không có người đồng đội thân thiết. “Cảm ơn anh, Jordi. Tôi sẽ rất nhớ cậu. Sau bao nhiêu năm bên nhau, thật lạ lẫm khi nhìn sang bên trái mà không thấy cậu ở đó”, Messi bình luận trên bài đăng. “Thật điên rồ khi thấy cậu đã kiến tạo cho tôi bao nhiêu lần trong suốt những năm qua. Giờ thì ai sẽ chuyền bóng cho tôi từ phía sau đây?”.

Sau Sergio Busquets thì Jordi Alba là đồng đội lâu năm thứ 2 của Lionel Messi tuyên bố đây sẽ là năm cuối cùng sự nghiệp.

Sau thời gian ở Tây Ban Nha, Messi và Alba tiếp tục làm nên lịch sử trên sân cỏ khi giúp Inter Miami nâng cao Leagues Cup 2023 và Supporters' Shield 2024 với kỷ lục giải đấu về số điểm ghi được nhiều nhất trong một mùa giải. Bộ đôi này liên tục phối hợp ăn ý ở khu vực 1/3 cuối sân để truyền cảm hứng cho Inter Miami giành chiến thắng. Tổng cộng, Alba đã có 33 pha kiến tạo cho Messi trong suốt sự nghiệp của mình. Chỉ có 3 cầu thủ khác - Luis Suarez (60), Dani Alves (42) và Andres Iniesta (37) - là những người đã kiến tạo nhiều hơn cho Messi.

Hàng trăm lời tri ân đã đổ về Alba suốt cả ngày, với các đồng đội cũ tại Barcelona là Neymar và Suarez - hiện cũng là đồng nghiệp hiện tại ở Miami - bình luận về thông báo trên Instagram của cầu thủ này. “Anh bạn, biết nói gì đây. Bạn thật tuyệt vời, hãy tận hưởng những gì còn lại’, Suarez viết. Trong khi Neymar bình luận: “Anh thật tuyệt vời, anh bạn. Ôm anh thật chặt nhé folleti”.