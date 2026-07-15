Messi và Bellingham: Cuộc đấu của hai số 10 định đoạt vé vào chung kết World Cup

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina không chỉ là màn tái ngộ của hai thế lực bóng đá giàu duyên nợ, mà còn là cuộc so tài được chờ đợi giữa Lionel Messi và Jude Bellingham, hai cầu thủ mang áo số 10 và có thể quyết định tấm vé vào chung kết.

Lionel Messi.

Messi khép lại cuộc tranh luận về GOAT

Messi từ lâu đã được xem là dẫn đầu cho danh hiệu cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá và World Cup 2026 có thể là sân khấu cuối cùng để anh khép lại mọi tranh luận.

Siêu sao người Argentina hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup với 21 pha lập công. Nếu đưa Argentina bảo vệ thành công ngôi vô địch, Messi sẽ củng cố vị thế cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Albiceleste và vượt qua di sản mà Diego Maradona để lại sau chức vô địch World Cup 1986.

Tại World Cup năm nay, Messi đã ghi 8 bàn thắng và liên tục sắm vai người hùng, giúp Argentina vượt qua những thời điểm khó khăn ở các trận gặp Cape Verde và Ai Cập. Trận bán kết này là lần đầu tiên Messi chạm trán tuyển Anh trong sự nghiệp thi đấu quốc tế.

"Chiến dịch của cậu ấy tại giải đấu này thật không thể tin nổi. Cách cậu ấy gánh vác cả đội tuyển là điều phi thường", HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh nhận xét. "Không còn nhiều lời để nói về những gì Messi đã đạt được, về trách nhiệm mà cậu ấy gánh trên vai và chất lượng chuyên môn vẫn duy trì ở đẳng cấp cao nhất".

Chức vô địch World Cup 2022 đã giúp Messi tái hiện kỳ tích của Diego Maradona khi đeo băng đội trưởng đưa Argentina lên ngôi. Maradona từng nâng cúp vàng thế giới năm 1986 và giành ngôi á quân bốn năm sau đó khi Argentina thua Tây Đức trong trận chung kết.

Giờ đây, Messi đang đứng trước cơ hội trở thành người đầu tiên dẫn dắt Albiceleste bảo vệ thành công chức vô địch thế giới. Tiền vệ Alexis Mac Allister thừa nhận việc tái hiện những gì Maradona từng làm là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nhưng với Messi, không gì là không thể.

"Cố gắng lấy cảm hứng từ những gì Diego từng làm là điều rất khó. Chỉ Leo mới có thể làm được điều đó", Mac Allister nói. "Diego là biểu tượng của đất nước chúng tôi. Hy vọng thế hệ này có thể viết nên một câu chuyện tương tự".

Phía bên kia, thủ môn Jordan Pickford của tuyển Anh dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đội trưởng Argentina Messi, người vẫn duy trì đẳng cấp đỉnh cao dù đã bước sang tuổi 39.

"Chúng tôi đều biết Messi xuất sắc đến mức nào", Pickford chia sẻ. "Anh ấy đã ghi quá nhiều bàn thắng và góp công vào rất nhiều bàn thắng trong sự nghiệp. Thật đặc biệt khi cuối cùng tôi cũng có cơ hội đối đầu với anh ấy".

Jude Bellingham: Những nghi ngờ đã ở lại phía sau

Nếu Argentina đặt trọn niềm tin vào Lionel Messi, thì tuyển Anh cũng sở hữu một số 10 có sức ảnh hưởng không kém là Jude Bellingham, ngôi sao đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.

Ở tuổi 23, tiền vệ của Real Madrid đang tham dự kỳ World Cup thứ hai và giải đấu lớn thứ tư trong màu áo "Tam sư". Bellingham đã ghi 6 bàn thắng, trong đó có hai cú đúp liên tiếp ở các trận thắng Mexico và Na Uy, trở thành nhân tố bùng nổ nhất của tuyển Anh trên hành trình vào bán kết.

Trước World Cup 2026, Bellingham từng gây tranh cãi khi bị HLV Thomas Tuchel loại khỏi đội hình trong giai đoạn chuẩn bị. Quyết định ấy làm dấy lên không ít hoài nghi về vị trí của anh trong đội hình chính.

Jude Bellingham.

Nhưng giờ đây, mọi nghi ngờ đã biến mất. Sau màn trình diễn chói sáng trước Na Uy, Tuchel không ngần ngại gọi cậu học trò là một cầu thủ "đẳng cấp thế giới".

Cùng với đội trưởng Harry Kane, người cũng đã ghi 6 bàn tại giải, Bellingham trở thành đầu tàu đưa tuyển Anh tiến gần hơn bao giờ hết tới giấc mơ vô địch World Cup. Tuy nhiên, chính tiền vệ 23 tuổi mới là người tạo ra những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt ở hai trận đấu gần nhất.

"Bóng đá là môn thể thao tập thể và không ai có thể làm tất cả một mình. Nhưng dĩ nhiên, bạn vẫn cần chờ đợi những khoảnh khắc tỏa sáng từ các cầu thủ đẳng cấp thế giới", HLV Tuchel nói.

Cuộc đấu trí quanh hai số 10

Trận bán kết nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi việc đội nào khóa được ngôi sao lớn nhất của đối phương. HLV Tuchel thừa nhận ông từng cân nhắc phương án kèm người theo kiểu truyền thống để hạn chế Messi.

"Ai cũng biết những khoảng trống mà cậu ấy muốn xuất hiện. Khi phân tích các trận đấu, bạn sẽ có cảm giác Messi luôn nhìn thấy mọi thứ sớm hơn bất kỳ ai khác trên sân", chiến lược gia người Đức chia sẻ.

Bellingham mà còn phải hóa giải cả Harry Kane.

"Chúng tôi đã nhận ra một số quy luật trong cách Argentina thi đấu. Nhưng nếu bạn khóa được những phương án đó, Messi sẽ lại tạo ra một quy luật mới hoặc tự tìm ra một giải pháp khác. Đó chính là phẩm chất đặc biệt của cậu ấy".

Ở chiều ngược lại, HLV Lionel Scaloni cũng hiểu rằng Argentina không chỉ phải ngăn chặn Bellingham mà còn phải hóa giải cả Harry Kane.

"Chúng tôi sẽ đối đầu với những cầu thủ xuất sắc, hai trong số những cầu thủ hay nhất thế giới", HLV Scaloni nói. "Argentina sẽ cố gắng hết sức để hạn chế họ. Nhưng chúng tôi cũng có những vũ khí của riêng mình và sẽ nỗ lực để họ không thể chơi đúng với khả năng".

Cuộc đối đầu duyên nợ

Anh và Argentina từ lâu được xem là một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử bóng đá thế giới. Hai đội đã nhiều lần tạo nên những chương đáng nhớ tại World Cup.

Ở tứ kết năm 1966, đội trưởng Argentina Antonio Rattín (người vừa qua đời cuối tuần qua) bị truất quyền thi đấu trong trận đấu đầy tranh cãi, trước khi tuyển Anh lên ngôi vô địch ngay trên sân nhà.

Hai mươi năm sau, Diego Maradona khiến lịch sử World Cup ghi dấu bằng hai bàn thắng đối lập trong chiến thắng 2-1 trước Anh: pha lập công gây tranh cãi với "Bàn tay của Chúa" và siêu phẩm solo từ giữa sân được xem là một trong những bàn thắng đẹp nhất mọi thời đại.

Đến World Cup 1998, tuyển Anh một lần nữa ôm hận khi David Beckham nhận thẻ đỏ sau pha trả đũa Diego Simeone, trước khi "Tam sư" gục ngã trên chấm luân lưu. Lần gặp gần nhất giữa hai đội tại World Cup diễn ra ở vòng bảng năm 2002, khi Anh giành chiến thắng 1-0 nhờ quả phạt đền của Beckham.

Dù hiểu rõ ý nghĩa lịch sử của cặp đấu, HLV Thomas Tuchel khẳng định ông không muốn các học trò bị chi phối bởi quá khứ.

"Nếu một cặp đấu đã tạo ra nhiều khoảnh khắc mang tính biểu tượng như vậy thì không thể nói đây chỉ là một trận bóng đá bình thường. Nhưng với tư cách HLV, chúng tôi vẫn phải tiếp cận nó như bất kỳ trận đấu nào khác", chiến lược gia người Đức nói.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Lionel Scaloni cũng nhắc lại bàn thắng solo huyền thoại của Maradona tại World Cup 1986 như một ký ức đẹp của bóng đá, thay vì chỉ nhìn nó dưới góc độ cuộc đối đầu với tuyển Anh.

"Khoảnh khắc ấy sẽ mãi ở trong trái tim chúng tôi. Đó đơn giản là một bàn thắng tuyệt đẹp", HLV Scaloni chia sẻ. "Bất kỳ ai yêu bóng đá cũng sẽ nhớ về bàn thắng ấy theo cách đẹp nhất có thể. Chỉ là sự trùng hợp khi nó được ghi vào lưới tuyển Anh. Nếu được ghi trước bất kỳ đối thủ nào khác thì nó vẫn sẽ đẹp như vậy".