Messi tuyên bố đanh thép, thách thức mọi đối thủ phế truất ngai vàng của Argentina

Lionel Messi tin rằng nhiều NHM có thể nghĩ tại World Cup 2026, đội tuyển Argentina sẽ suy giảm nhuệ khí chiến đấu vì đã no nê danh hiệu. Anh tuyên bố đội bóng của mình sẽ chứng minh điều ngược lại trên sân bóng...

Lionel Messi vừa đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng trong màu áo tuyển Argentina bằng pha lập công ở chiến thắng 3-0 trước Iceland. Đây là trận giao hữu thử lửa cuối cùng, đóng vai trò là bước chạy đà cực kỳ quan trọng trước thềm trận ra quân gặp Algeria tại World Cup 2026 .

Pha lập công này giúp Messi phá kỷ lục của Angel Labruna để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Argentina (ở tuổi 38, 11 tháng 18 ngày). Không những thế, kết quả vừa qua còn vun đắp thêm sự tự tin cho tuyển Argentina trước ngày bắt đầu hành trình bảo vệ ngai vàng. Thủ quân đội bóng, Messi, đã thể hiện sự tự tin ấy bằng tuyên bố: "Tôi đang tận hưởng mọi thứ ngay từ những giây phút đầu tiên. Tôi rất muốn được ra sân thi đấu một lúc vì bản thân có chút khó chịu về chấn thương.

Tôi đang rất hạnh phúc, tận hưởng từng khoảnh khắc và hào hứng như mọi khi. Tôi cảm thấy rất ổn, nóng lòng muốn bắt đầu ngay để rũ bỏ những nỗi sợ hãi còn sót lại khi bị đau, qua đó có thể chơi bóng một cách thanh thoát nhất. Chúng tôi còn 1 tuần để tất cả đạt thể trạng tốt nhất và sẵn sàng cho trận ra quân”.

Điểm nhấn lớn nhất trong buổi phỏng vấn chính là lời khẳng định về “cơn đói” danh hiệu chưa bao giờ tắt của tuyển Argentina. Messi tiếp tục gửi đi thông điệp: "Như mọi khi, mỗi lần bước vào một giải đấu mới, đặc biệt là ở một kỳ World Cup thì luôn đi kèm với rất nhiều kỳ vọng. Hãy cứ để người ta nghĩ rằng chúng tôi đã no đủ danh hiệu.

Nhưng bất kể ở giải đấu nào, đây luôn là một tập thể mang DNA chiến thắng và luôn muốn nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi sẽ tiến lên từng bước một như thường lệ, nhưng với ngọn lửa nhiệt huyết, khát vọng và niềm tin vững chắc vào khả năng của chính mình.

Tập thể này xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất đang đến. Chúng tôi sẽ nỗ lực như mọi khi, người hâm mộ đừng bao giờ nghi ngờ việc chúng tôi sẽ cống hiến tất cả mọi thứ trên sân, giống như cách chúng tôi đã và đang làm suốt thời gian qua. Đôi khi kết quả như ý, đôi khi không, nhưng chúng tôi may mắn vì những năm gần đây luôn có kết quả tích cực.

Mọi thứ đang rất khó khăn và ngày càng khó khăn hơn, nhưng chúng tôi đã quen với điều đó, người hâm mộ cũng đã quen với vị thế đó, và toàn đội sẽ cố gắng lặp lại thành tích vô địch. Đây là bóng đá, có thắng có thua nhưng các đối thủ sẽ phải rất chật vật mới có thể đánh bại chúng tôi vì Argentina là một đội tuyển cực kỳ giàu sức cạnh tranh".