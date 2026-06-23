Messi: "Tôi mệt rồi"

Messi thừa nhận đã "gần như kiệt sức" sau chiến thắng của Argentina trước Áo tại World Cup 2026.

Lionel Messi tiếp tục là tâm điểm sau chiến thắng mới nhất của Argentina tại World Cup 2026. Tuy nhiên, thay vì nói về bàn thắng hay những kỷ lục vừa thiết lập, siêu sao 39 tuổi khiến người hâm mộ chú ý khi thừa nhận bản thân đang phải căng mình chiến đấu với sự mệt mỏi trong những ngày thi đấu liên tiếp.

"Tôi mệt mỏi và gần như kiệt sức"

Sau trận đấu, Messi có những chia sẻ đầy cảm xúc về tình trạng thể lực hiện tại. Khi được hỏi về bàn thắng mà anh nhớ nhất ở World Cup, ngôi sao người Argentina cho biết anh cảm thấy cơ thể đã bị bào mòn đáng kể sau quãng thời gian thi đấu cường độ cao nên không suy nghĩ được nhiều. "Tôi mệt rồi, gần như đã cháy cạn nhiên liệu. Thật khó để suy nghĩ lúc này. Tôi chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc này và mong được ở bên các đồng đội".

Ở tuổi 39, việc liên tục ra sân trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt của World Cup rõ ràng không còn dễ dàng như trước. Những lời tâm sự của Messi nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là một trong số ít lần anh công khai nói về cảm giác kiệt sức trong suốt giải đấu.

Messi mệt mỏi sau một chiến thắng lịch sử ở World Cup 2026 (Ảnh: getty)

World Cup ở tuổi 39 không còn là câu chuyện đơn giản

Nếu những kỳ World Cup trước là sân khấu để Messi chinh phục các cột mốc, thì World Cup 2026 lại mang màu sắc rất khác. Mỗi lần ra sân lúc này đều có thể là một trong những trận đấu cuối cùng của anh ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chính vì vậy, người hâm mộ Argentina đang tận hưởng từng khoảnh khắc được chứng kiến đội trưởng của mình thi đấu. Nhiều CĐV cho rằng hình ảnh Messi vừa tỏa sáng trên sân, vừa phải chống chọi với sự mệt mỏi là minh chứng rõ nhất cho khát khao cống hiến chưa bao giờ suy giảm của anh.

Điều khiến người hâm mộ nể phục là Messi vẫn đang duy trì tầm ảnh hưởng cực lớn dù phải đối mặt với những vấn đề về thể lực. Từ đầu World Cup 2026, đội trưởng Argentina liên tục tạo ra dấu ấn bằng các bàn thắng, kiến tạo và những khoảnh khắc quyết định. Anh cũng liên tiếp xô đổ thêm nhiều cột mốc cá nhân trong màu áo tuyển quốc gia.

Không ít ý kiến trên MXH gọi đây là "phiên bản lì lợm nhất" của Messi - một cầu thủ không còn ở đỉnh cao thể chất nhưng vẫn biết cách tạo ra khác biệt ở những thời khắc quan trọng nhất.

Mệt nhưng Messi vẫn chưa muốn dừng lại

Bên cạnh sự phấn khích, những chia sẻ mới nhất của Messi cũng khiến không ít CĐV Argentina cảm thấy lo lắng. World Cup mới chỉ bước vào giai đoạn quan trọng, trong khi Argentina vẫn còn hành trình dài phía trước. Việc thủ quân 39 tuổi thừa nhận đang ở trạng thái mệt mỏi và gần như kiệt sức khiến nhiều người hy vọng ban huấn luyện sẽ có phương án sử dụng hợp lý hơn để giữ anh ở trạng thái tốt nhất.

Dẫu vậy, với những gì đã thể hiện từ đầu giải, Messi vẫn đang chứng minh vì sao anh là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Argentina. Ngay cả khi cơ thể không còn hoàn hảo, số 10 vẫn luôn tìm được cách để tỏa sáng.