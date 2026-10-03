Messi thanh thản xỏ giày lần cuối, Ronaldo giận dữ chống lại ngọn lửa tàn

Messi và Ronaldo đều đang ở chương cuối của sự nghiệp nhưng lại hoàn toàn khác nhau.

Khi Lionel Messi chuẩn bị cho lần ra sân cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina tại Buenos Aires vào tuần tới - một trận giao hữu gặp Benin mang tên "Vũ điệu Tango cuối cùng" được dàn dựng như một đại lễ tri ân. Người ta không khỏi đặt ra câu hỏi rằng liệu Cristiano Ronaldo có bao giờ nhận được một màn tri ân trang trọng tương tự từ bóng đá Bồ Đào Nha?

Nếu Messi dường như đã thanh thản chấp nhận quyết định từ giã đội tuyển quốc gia và ý thức rõ những giới hạn mà tuổi tác áp đặt lên mình, thì Ronaldo lại đang giận dữ, vẫy vùng chống lại ngọn lửa đang tàn dần của sự nghiệp.

Messi sẽ có trận đấu cuối cùng trong màu áo Arentina vào tuần tới, còn Ronaldo thì sao? (Ảnh: CFF)

Ronaldo vẫn chưa thể chấp nhận tuổi tác của mình