Messi thành ông chủ

Lionel Messi chuẩn bị sở hữu 100% cổ phần một câu lạc bộ Tây Ban Nha.

Huyền thoại bóng đá người Argentina Lionel Messi được cho là chuẩn bị trở thành chủ sở hữu mới của CD Eldense, một đội bóng nhỏ đang thi đấu tại giải Hạng Hai Tây Ban Nha (Segunda Division). Ở tuổi 39, sau khi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, tiền đạo thuộc biên chế Inter Miami lại tiếp tục phát đi tín hiệu chuẩn bị treo giày thông qua các bước đi chiến lược nhằm sắp xếp tương lai phía sau ánh hào quang sân cỏ.

Messi sắp thành ông chủ của CD Eldense (Ảnh: Sun)

Các nguồn tin uy tín tại Tây Ban Nha, bao gồm tờ AS, khẳng định siêu sao sở hữu 8 Quả bóng Vàng đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc mua lại trọn vẹn 100% cổ phần CD Eldense để trở thành chủ sở hữu duy nhất. Sau một thời gian dài thương thảo giữa đội ngũ pháp lý của Messi và ban lãnh đạo hiện tại, kế hoạch công bố thương vụ tiếp quản bất ngờ này đang được hoàn tất để công khai trong ít ngày tới.

Đón nhận thông tin trên, Thị trưởng thành phố Elda, ông Ruben Alfaro, đã không giấu nổi sự tự hào và hào hứng. Ông xác nhận chính quyền địa phương đã nhận được thông tin về thỏa thuận nguyên tắc vào đêm qua, đồng thời nhấn mạnh việc một nhân vật tầm cỡ thế giới như Leo Messi chú ý và quyết định đầu tư vào CD Eldense là tin tức tuyệt vời cho cả câu lạc bộ lẫn thành phố. Dù vậy, ông Alfaro cũng kêu gọi sự cẩn trọng và tôn trọng tính bảo mật trong quá trình đàm phán cho đến khi hợp đồng chính thức được hoàn tất.

Việc thâu tóm CD Eldense tiếp tục mở rộng đế chế kinh doanh bóng đá của siêu sao người Argentina, sau khi ông đã hoàn tất mua lại toàn bộ quyền sở hữu câu lạc bộ UE Cornella vào tháng 4 vừa qua. Đội bóng mới của Messi có trụ sở tại Alicante, sở hữu sân vận động Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat với sức chứaêm tốn 5.776 khán giả và hiện vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Segunda Division mùa giải này.