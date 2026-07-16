Messi tạo nên màn ngược dòng kinh điển, Argentina hạ Anh 2-1 để vào chung kết World Cup 2026

Bị Anh dẫn trước đến phút 86, Argentina vẫn ngược dòng thắng 2-1 nhờ cú đúp kiến tạo của Lionel Messi, qua đó giành vé vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

Từ thế trận giằng co đến màn ngược dòng không tưởng

Bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina đã mang đến tất cả những gì người hâm mộ chờ đợi: sự căng thẳng, quyết liệt, những khoảnh khắc ngôi sao tỏa sáng và cái kết đầy cảm xúc. Sau 90+9 phút nghẹt thở, Argentina đánh bại Anh với tỷ số 2-1 bằng hai bàn thắng ở những phút cuối để giành quyền vào chung kết gặp Tây Ban Nha.

Đúng với tính chất của một trận bán kết World Cup, hai đội nhập cuộc vô cùng thận trọng. Hiệp một diễn ra với tốc độ không quá cao nhưng lại cực kỳ quyết liệt. Những pha tranh chấp liên tục nổ ra ở khu vực giữa sân, khiến trận đấu bị chia cắt bởi hàng loạt tiếng còi của trọng tài.

Thống kê cho thấy chỉ trong 45 phút đầu, hai đội đã thực hiện gần 20 pha phạm lỗi. Điều đó khiến cơ hội dứt điểm xuất hiện rất ít. Phải đến phút 33, trận đấu mới có cú sút đầu tiên, phản ánh rõ sự chặt chẽ trong cách tiếp cận của cả Anh lẫn Argentina.

Sau giờ nghỉ, thế trận bắt đầu cởi mở hơn khi tuyển Anh tận dụng rất tốt một trong những cơ hội hiếm hoi của mình.

Phút 55, "Tam sư" mở tỷ số sau một pha phối hợp sắc nét bên cánh phải. Morgan Rogers thoát xuống rồi thực hiện quả tạt có điểm rơi chính xác vào vòng cấm. Anthony Gordon chọn vị trí khôn ngoan, vượt qua Nahuel Molina trước khi đệm bóng cận thành đánh bại Emiliano Martinez, đưa Anh dẫn trước 1-0.

Bàn thắng giúp Anh có lợi thế rất lớn, nhưng cũng vô tình khiến đội bóng của HLV Gareth Southgate thay đổi cách chơi quá sớm.

Anh tự đánh mất thế trận, Argentina kiên nhẫn chờ thời cơ

Sau khi vượt lên dẫn bàn, tuyển Anh không còn duy trì sức ép như trước mà chủ động lùi sâu phòng ngự. Khoảng từ phút 60 trở đi, thế trận gần như chỉ còn diễn ra bên phần sân của "Tam sư".

Argentina liên tục gia tăng sức ép với những pha phối hợp trung lộ, các tình huống chồng biên cũng như những pha xâm nhập vòng cấm đầy tốc độ. Nếu không có sự xuất sắc của Jordan Pickford, Anh có lẽ đã phải nhận bàn thua từ sớm.

Thủ thành số một của tuyển Anh liên tiếp cứu thua trước những cú dứt điểm cận thành của các chân sút Argentina. Nhiều thời điểm, Pickford gần như một mình chống đỡ trước sức ép khủng khiếp đến từ đại diện Nam Mỹ.

Trong khi đó, tuyển Anh càng đá càng tỏ ra căng cứng về tâm lý. Thay vì tiếp tục kiểm soát bóng hoặc tổ chức phản công, họ chủ yếu lùi sâu bảo toàn tỷ số. Quyết định rút bớt một tiền vệ để bổ sung thêm hậu vệ từ khá sớm càng khiến đội bóng áo trắng đánh mất hoàn toàn khả năng giữ bóng ở khu trung tuyến.

Đó là bước ngoặt khiến Anh phải trả giá.

Phút 86, Lionel Messi nhận bóng rồi tung đường chuyền thuận lợi cho Enzo Fernandez ở tuyến hai. Tiền vệ của Argentina thực hiện cú sút xa cực kỳ đẹp mắt, bóng đi hiểm hóc khiến Pickford hoàn toàn bó tay, gỡ hòa 1-1.

Tinh thần của Anh gần như sụp đổ sau bàn thua, trong khi Argentina tiếp tục duy trì áp lực.

Đến phút 90+2, Messi thêm một lần chứng minh đẳng cấp. Từ cánh phải, siêu sao mang áo số 10 thực hiện đường chuyền chuẩn xác vào khu vực cấm địa. Lautaro Martinez bật cao đánh đầu cận thành tung lưới Pickford, hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 2-1 cho Argentina.

Messi vẫn là khác biệt, các ngôi sao tuyển Anh gây thất vọng

Ở tuổi 39, Lionel Messi tiếp tục cho thấy vì sao anh vẫn là linh hồn trong lối chơi của Argentina.

Không ghi bàn nhưng đội trưởng Argentina chính là cầu thủ tạo ra khác biệt lớn nhất trận đấu với hai pha kiến tạo quyết định. Ngoài những đường chuyền thành bàn, Messi còn nhiều lần khiến hàng thủ Anh chao đảo bằng các pha đi bóng vượt qua hai hoặc ba cầu thủ, những tình huống bật nhả một chạm đầy tinh tế và các đường chuyền mở ra cơ hội rõ rệt cho đồng đội.

Nếu Pickford không chơi quá xuất sắc trong phần lớn thời gian trận đấu, Messi hoàn toàn có thể đã sở hữu thêm ít nhất một pha kiến tạo nữa.

Bên cạnh Messi, Enzo Fernandez hoạt động cực kỳ năng nổ ở tuyến giữa. Tiền vệ này vừa đảm nhận vai trò điều phối bóng, vừa thường xuyên xâm nhập tuyến hai và được đền đáp bằng bàn thắng quan trọng ở phút 86.

Lautaro Martinez cũng tiếp tục chứng minh bản năng sát thủ khi xuất hiện đúng lúc để ghi bàn thắng quyết định.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Jude Bellingham có một ngày thi đấu dưới sức. Tiền vệ của Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn trước khả năng áp sát của Argentina và không tạo được nhiều dấu ấn trong khâu tổ chức.

Harry Kane cũng trải qua trận đấu mờ nhạt. Tiền đạo đội trưởng gần như bị chia cắt khỏi phần còn lại của đội hình khi Anh chủ động lùi sâu. Anh rất ít khi có bóng trong vòng cấm và không tạo được cơ hội nguy hiểm đáng kể nào.

Điểm sáng lớn nhất của tuyển Anh chính là Pickford. Dù phải vào lưới nhặt bóng hai lần, thủ môn này vẫn có hàng loạt pha cứu thua xuất thần giúp đội nhà duy trì lợi thế trong phần lớn hiệp hai.

Thử thách cực đại chờ Argentina ở chung kết

Chiến thắng trước Anh đưa Argentina lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup. Tuy nhiên, thử thách dành cho Messi và các đồng đội sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều khi đối thủ phía trước là Tây Ban Nha.

Đội bóng xứ Bò tót đang sở hữu chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng, vừa đánh bại Pháp 2-0 ở bán kết và thể hiện lối chơi kiểm soát bóng gần như hoàn hảo. Cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm của Argentina và sức trẻ giàu kỹ thuật của Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ là trận chung kết rất đáng chờ đợi.

Trong khi đó, tuyển Anh sẽ phải nhanh chóng đứng dậy để bước vào trận tranh hạng Ba với Pháp. Đây chắc chắn là kết quả khiến người hâm mộ "Tam sư" tiếc nuối, bởi họ đã ở rất gần tấm vé vào chung kết trước khi đánh mất tất cả chỉ trong chưa đầy 10 phút cuối trận.

Một quyết định thay người thiếu hợp lý, tâm lý bảo toàn tỷ số quá sớm cùng bản lĩnh của Messi và Argentina đã tạo nên khác biệt. Và cũng giống rất nhiều lần trong sự nghiệp huyền thoại của mình, Messi một lần nữa xuất hiện đúng thời điểm để thay đổi số phận của một trận đấu lớn.