Messi tặng quà đặc biệt cho toàn đội Argentina sau World Cup 2026

Sau World Cup 2026, Lionel Messi tặng mỗi đồng đội Argentina một bộ dụng cụ uống trà mate, món quà được xem là biểu tượng của sự đoàn kết và văn hóa xứ tango.

Ngày 27/7, Kelci-Rose Bowers, bạn gái của hậu vệ đội tuyển Argentina Marcos Senesi, đã chia sẻ một đoạn video ngắn trên mạng xã hội giới thiệu món quà Lionel Messi dành tặng các thành viên trong đội tuyển sau khi World Cup 2026 kết thúc.

Những món quà được đựng trong chiếc túi màu caramel có in tên của Senesi, huy hiệu đội tuyển Argentina và logo World Cup. Bộ quà tặng gồm một chiếc cốc Stanley mạ vàng được khắc logo cá nhân của Messi, cùng chiếc cốc uống nước riêng. Những món quà này được cho là phục vụ việc uống mate, loại trà thảo mộc được xem như thức uống quốc dân của Argentina và cũng là đồ uống yêu thích của các cầu thủ đội tuyển nước này.

“Mình phải cho mọi người xem thứ cực kỳ tuyệt này. Chắc chắn mọi người sẽ rất thích. Senesi mang chiếc túi này từ nơi đóng quân của đội tuyển về. Trên túi còn có tên của anh ấy. Đây là bộ dụng cụ uống mate. Messi đã tặng món quà này cho tất cả các cầu thủ” , Kelci-Rose Bowers nói trong video.

Kelci-Rose Bowers giới thiệu món quà Messi dành tặng cho các thành viên đội tuyển Argentina. (Nguồn: @_kelci.rose_/TikTok)

Khi giới thiệu chiếc ống hút kim loại đi kèm bộ dụng cụ uống mate, Kelci tỏ ra bối rối vì không nhớ chính xác tên của món phụ kiện này. “Tôi không biết nó được gọi là gì. Ban đầu tôi định gọi là ống hút nhưng hình như không phải. Dù sao đây cũng là một món quà rất đẹp và tôi thấy thật tuyệt khi Marcos nhận được nó” , cô nói.

Thói quen uống mate của Messi không còn xa lạ với người hâm mộ. Tiền đạo người Argentina thường mang theo bình giữ nhiệt và cốc mate khi hội quân cùng đội tuyển, di chuyển cùng CLB hoặc xuất hiện trong những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Với người Argentina, mate không chỉ là một thức uống mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, thường được chia sẻ giữa bạn bè, gia đình hoặc đồng đội. Vì vậy, món quà Messi dành cho từng đồng đội sau World Cup 2026 không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn phản ánh nét văn hóa đặc trưng của Argentina, đồng thời thể hiện sự gắn bó giữa các thành viên trong đội.

Theo Mirror, món quà của Messi dành cho các đồng đội đã xoá tan những nghi ngờ về sự rạn nứt trong nội bộ đội tuyển sau thất bại trước Tây Ban Nha ở trận chung kết. Những đồn đoán xuất hiện sau khi một đoạn video ghi lại bài phát biểu kỳ lạ của Messi trước trận bị rò rỉ. Tin đồn càng lan rộng khi Argentina để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1.

Trong đoạn video, trung vệ Lisandro Martinez và tiền vệ Enzo Fernandez xuất hiện phía sau với vẻ mặt buồn bã. Fernandez sau đó bị truất quyền thi đấu trong trận chung kết, còn Martinez phải rời sân vì chấn thương. Sau trận đấu, nhiều cầu thủ Argentina cũng lao vào các cuộc xô xát với đối thủ, càng làm dấy lên suy đoán rằng đội bóng đang tồn tại những bức xúc âm ỉ.