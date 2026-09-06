Messi tái xuất sau tuyên bố từ giã ĐT Argentina: Dù không ghi bàn nhưng đôi chân thiên tài ở tuổi 39 vẫn quá khác biệt

Chỉ vài ngày sau khi tuyên bố khép lại hành trình với đội tuyển Argentina, Lionel Messi lập tức trở lại sân cỏ trong màu áo Inter Miami.

Trở lại sân cỏ sau lời chia tay đầy cảm xúc

Ngày 5/9 (giờ địa phương), Lionel Messi có trận đấu đầu tiên cho Inter Miami kể từ khi chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển Argentina. Đội bóng của Messi tiếp đón Atlanta United trong một trận đấu đặc biệt, khi sự chú ý của người hâm mộ gần như đổ dồn vào số 10 sau quyết định gây xúc động.

Trận đấu bị hoãn hơn 90 phút vì mưa lớn và sấm sét tại Miami. Nhưng khi các cầu thủ bước ra sân khởi động, bầu không khí lập tức nóng lên. Người hâm mộ đặc biệt phấn khích khi Messi xuất hiện từ đường hầm. Đây cũng là lần đầu Messi thi đấu kể từ khi anh xác nhận sẽ không tiếp tục khoác áo Argentina sau 21 năm gắn bó. Ở tuổi 39, El Pulga khép lại sự nghiệp quốc tế với tư cách cầu thủ khoác áo Argentina nhiều nhất và ghi bàn nhiều nhất, cùng 125 bàn sau 207 lần ra sân.

Sau tất cả những cảm xúc ấy, Messi không mất nhiều thời gian để tìm lại nhịp thi đấu.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Không ghi bàn nhưng tạo ra cả hai bàn thắng

Inter Miami mở tỷ số ở phút 32 và người đứng sau bàn thắng chính là Messi. Từ một quả phạt góc được thực hiện với độ chính xác quen thuộc, Messi đưa bóng vào khu vực nguy hiểm để Casemiro bật cao đánh đầu tung lưới Atlanta United.

Chỉ vài phút sau, Atlanta gỡ hòa 1-1. Nhưng ngay trước giờ nghỉ, Messi lại tiếp tục để lại dấu ấn trong bàn thắng thứ hai của Inter Miami. Anh tung đường chuyền hướng đến Telasco Segovia, người sau đó kiến tạo để Luis Suárez dứt điểm chính xác, đưa đội chủ nhà một lần nữa vượt lên dẫn trước.

Như vậy, Messi không trực tiếp ghi bàn nhưng có dấu giày trong cả hai pha lập công của Inter Miami. Đáng nói hơn, MLS xác nhận hai đường kiến tạo này giúp Messi cán mốc 30 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng tại MLS mùa này, gồm 18 bàn và 12 kiến tạo. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu đạt từ 30 lần đóng góp bàn thắng trở lên ở ba mùa giải khác nhau.

Đây chính là kiểu màn trình diễn rất Messi: không nhất thiết phải tự mình đưa bóng vào lưới, nhưng gần như mọi tình huống nguy hiểm đều có thể bắt đầu từ đôi chân của anh.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Tuổi 39 nhưng Messi vẫn đang dẫn đầu cuộc đua ghi bàn

Điều khiến người hâm mộ càng phải nể phục là màn tái xuất này đến ngay sau một trận đấu mà Messi đã khiến cả MLS náo loạn. Ở trận đấu trước đó với CF Montréal, Messi ghi tới 4 bàn và có thêm 1 kiến tạo trong chiến thắng 7-1 của Inter Miami. Sau màn trình diễn này, anh vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới MLS với 18 bàn thắng.

Sau trận hòa Atlanta, Messi vẫn giữ vị trí trong nhóm dẫn đầu cuộc đua ghi bàn với 18 pha lập công, đồng thời nâng tổng số lần đóng góp bàn thắng lên 30. Đó là một con số đặc biệt nếu đặt trong bối cảnh Messi đã 39 tuổi và vừa chính thức chia tay sân khấu bóng đá quốc tế.

Anh không còn phải căng sức cho những chiến dịch vòng loại hay các giải đấu lớn cùng Argentina. Nhưng ở cấp CLB, Messi vẫn đang chơi bóng với thứ cảm giác mà nhiều cầu thủ trẻ cũng khó duy trì.

Lời chia tay Argentina chưa thể khiến Messi rời xa bóng đá

Quyết định giã từ đội tuyển Argentina của Messi không đồng nghĩa với việc anh muốn dừng lại. Sau 21 năm, anh đã khép lại một chương lịch sử với Albiceleste. Messi từng trải qua những năm tháng đầy áp lực, thất bại ở các trận chung kết, thậm chí từng tuyên bố chia tay đội tuyển vào năm 2016 trước khi trở lại.

Sau đó, anh cùng Argentina giành Copa América 2021, World Cup 2022 và Copa América 2024, trước khi kết thúc hành trình quốc tế bằng vị trí á quân World Cup 2026. Thế nên trận đấu với Atlanta mang đến một cảm giác rất khác.

Messi không còn khoác chiếc áo sọc xanh-trắng của Argentina. Không còn những trận đấu mà cả đất nước đặt kỳ vọng lên vai anh. Nhưng khi khoác áo Inter Miami, số 10 vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý. Đồng đội Rodrigo De Paul thậm chí mô tả cảm xúc trước trận đấu là “rất xúc động”, khi được nhìn thấy Messi trở lại sân sau những ngày đặc biệt vừa qua.