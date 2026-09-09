Messi sắp làm chủ CLB thứ hai tại Tây Ban Nha

Lionel Messi đã đạt thỏa thuận sơ bộ để tiếp quản Eldense, CLB hạng hai Tây Ban Nha. Nếu hoàn tất thương vụ, siêu sao người Argentina sẽ sở hữu thêm một đội bóng tại Tây Ban Nha sau Cornella.

Theo ESPN, Messi đang tiến gần đến việc hoàn tất thương vụ mua CLB Eldense thi đấu ở giải hạng hai Tây Ban Nha. Siêu sao người Argentina đã đạt thỏa thuận sơ bộ để tiếp quản toàn bộ cổ phần do TH Soluciones Group S.A.S. nắm giữ tại đội bóng.

Tập đoàn đầu tư Colombia này trở thành cổ đông sở hữu đa số cổ phần của Eldense từ tháng 10/2025. Thông báo về thương vụ dự kiến được đưa ra trong những ngày tới. Việc chuyển nhượng vẫn chờ Hội đồng Thể thao Cấp cao Tây Ban Nha (CSD) chấp thuận.

Nếu hoàn tất, Eldense sẽ trở thành đội bóng thứ hai tại Tây Ban Nha thuộc sở hữu của Messi. Tháng 4 vừa qua, siêu sao người Argentina đã mua Cornella, CLB hạng năm có trụ sở tại Barcelona. Tuy nhiên, Cornella vẫn là đội bóng bán chuyên, còn Eldense đã thi đấu chuyên nghiệp.

Theo ESPN, việc sở hữu cả Eldense và Cornella khó gây trở ngại trong tương lai gần, bởi hai đội đang cách nhau ba hạng đấu. Tuy nhiên, mô hình này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển Cornella nếu đội bóng tiến lên các hạng cao hơn.

ESPN nhận định Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) khó cho phép hai CLB thi đấu cùng một hạng nếu Messi nắm quyền sở hữu ở cả hai đội.

Ngoài hai khoản đầu tư tại Tây Ban Nha, Messi còn góp vốn vào CLB Uruguay Deportivo LSM cùng Luis Suarez, đồng đội tại Inter Miami.

Thành lập năm 1921, Eldense trải qua phần lớn lịch sử ở các hạng đấu thấp, nhưng nguồn đầu tư mới giúp CLB nhanh chóng thăng hạng. Năm 2023, CLB lần đầu giành quyền lên hạng hai kể từ năm 1964. Đội xuống hạng năm 2025, trước khi trở lại vào mùa hè vừa qua.

Dù vậy, Eldense đang gặp khó khăn ở mùa giải này. Đội chỉ giành hai điểm sau bốn trận đầu tiên, đứng thứ ba từ dưới lên trên bảng xếp hạng. Thành tích nghèo nàn khiến HLV Claudio Barragan bị sa thải vào đầu tuần, để lại ghế HLV trưởng còn trống.

Eldense đặt trụ sở tại thành phố Elda, thị trấn khoảng 55.000 dân thuộc tỉnh Alicante, miền đông Tây Ban Nha và thi đấu trên sân Nuevo Pepico Amat, có sức chứa 5.776 chỗ ngồi.