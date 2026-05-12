Messi, Ronaldo, Mbappe,... và những người đàn ông sắp xô đổ loạt kỷ lục World Cup

FIFA World Cup 2026 không chỉ là cuộc đua tới chiếc cúp vàng danh giá nhất hành tinh, mà còn có thể trở thành sân khấu của những cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới. Từ Lionel Messi, Cristiano Ronaldo cho tới Kylian Mbappé hay Lamine Yamal, hàng loạt ngôi sao đang đứng trước cơ hội bước vào “ngôi đền huyền thoại” bằng những kỷ lục khó tin.

HLV lớn tuổi nhất lịch sử World Cup

Kỷ lục hiện tại: Otto Rehhagel - 71 tuổi

Người có thể phá kỷ lục: Miroslav Koubek - 74 tuổi

Otto Rehhagel lập cột mốc lịch sử tại World Cup 2010 khi dẫn dắt Hy Lạp đối đầu Argentina của Diego Maradona. Trong khi đó, Miroslav Koubek mới tiếp quản tuyển CH Czech hồi tháng 12 nhưng nhanh chóng giúp đội bóng vượt qua CH Ireland và Đan Mạch ở vòng play-off để trở lại World Cup lần đầu kể từ năm 2006. Ngoài Koubek, HLV Hugo Broos của Nam Phi cũng sẽ bước sang tuổi 74 khi giải đấu diễn ra.

Cựu HLV Otto Rehhagel

HLV Miroslav Koubek

Cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng knock-out

Kỷ lục hiện tại: Pepe - 39 tuổi

Những người bám đuổi: Cristiano Ronaldo (41 tuổi), Luka Modrić (40 tuổi), Edin Džeko (40 tuổi)

Pepe từng khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi ghi bàn cho Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2022 trong trận gặp Thụy Sĩ. Giờ đây, chính Cristiano Ronaldo - người đồng đội thân thiết của anh ở tuyển Bồ Đào Nha và Real Madrid - đang đứng trước cơ hội vượt qua cột mốc ấy. Không chỉ Ronaldo, Luka Modrić và Edin Džeko cũng vẫn đang nuôi hy vọng viết tiếp câu chuyện phi thường ở tuổi 40.

Pepe

Ronaldo giữ kỷ lục ghi 41 bàn trong 50 trận vòng loại World Cup đã tham dự

HLV có nhiều trận nhất tại World Cup

Kỷ lục hiện tại: Helmut Schön - 25 trận

Người bám sát: Didier Deschamps - 19 trận

Helmut Schön đã nắm giữ kỷ lục này hơn nửa thế kỷ sau khi vượt qua người thầy Sepp Herberger. Nếu đưa tuyển Pháp vào tứ kết World Cup 2026, Didier Deschamps sẽ cân bằng cột mốc của huyền thoại người Đức. Nếu tiến thêm một vòng nữa, ông sẽ chính thức độc chiếm kỷ lục. Không chỉ vậy, Deschamps cũng chỉ còn cách danh hiệu HLV thắng nhiều trận World Cup nhất lịch sử đúng 3 chiến thắng.

HLV Helmut Schön

HLV Didier Deschamps

Quả bóng vàng World Cup trẻ nhất

Kỷ lục hiện tại: Ronaldo Nazário - 21 tuổi

Những tài năng có thể vượt qua: Désiré Doué, Nico Paz, Lamine Yamal...

“Người ngoài hành tinh” Ronaldo từng khiến cả thế giới mê mẩn tại World Cup 1998 với những pha đi bóng bùng nổ, 3 kiến tạo cùng 4 bàn thắng để giành adidas Golden Ball khi mới 21 tuổi. Tuy nhiên, World Cup 2026 có thể chứng kiến một thế hệ thần đồng mới nổi lên, đặc biệt là Lamine Yamal - tài năng đang được xem là biểu tượng tương lai của bóng đá Tây Ban Nha.

Cầu thủ thắng nhiều trận World Cup nhất

Kỷ lục hiện tại: Miroslav Klose - 17 chiến thắng

Người bám đuổi: Lionel Messi - 16 chiến thắng

Klose vượt qua Cafu để nắm kỷ lục này sau chiến thắng của Đức trước Argentina ở chung kết World Cup 2014. Hiện Messi chỉ còn kém đúng một trận thắng và hoàn toàn có thể san bằng, thậm chí vượt qua huyền thoại người Đức ngay từ vòng bảng World Cup 2026.

Vua phá lưới vĩ đại nhất lịch sử World Cup

Kỷ lục hiện tại: Miroslav Klose - 16 bàn

Những người đe dọa kỷ lục: Lionel Messi (13 bàn), Kylian Mbappé (12 bàn)

Klose từng cướp kỷ lục của Ronaldo Nazário ngay trên đất Brazil bằng bàn thắng trong chiến thắng 7-1 kinh hoàng của Đức trước Brazil ở bán kết World Cup 2014. Nhưng giờ đây, cột mốc 16 bàn đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Messi đã có 13 bàn, trong khi Mbappé mới 27 tuổi nhưng đã sở hữu 12 pha lập công. Đáng chú ý, tiền đạo người Pháp ghi tới 11 bàn trong 11 trận World Cup gần nhất. Ngoài ra, Harry Kane và Cristiano Ronaldo - cùng có 8 bàn - vẫn còn cơ hội tạo bất ngờ nếu bùng nổ ở giải đấu tới.

Cầu thủ vào sân thay người nhiều nhất

Kỷ lục hiện tại: Denílson - 11 lần

Người bám đuổi: Marcus Rashford - 9 lần

Huyền thoại Brazil Denílson có tới 11 lần vào sân từ ghế dự bị trong 12 trận tại World Cup. Marcus Rashford hiện đã chạm mốc 9 lần và với vai trò chiến thuật hiện tại ở tuyển Anh, con số ấy hoàn toàn có thể tiếp tục tăng lên.

Thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất

Đồng kỷ lục hiện tại: Peter Shilton và Fabien Barthez - 10 trận

Người bám đuổi: Thibaut Courtois - 7 trận

Peter Shilton giữ kỷ lục này từ năm 1990, trước khi Fabien Barthez san bằng vào năm 2006. Với đẳng cấp của mình, Courtois hoàn toàn có thể tiếp tục nối dài số trận giữ sạch lưới khi tuyển Bỉ chạm trán Ai Cập, Iran và New Zealand ở vòng bảng. Thủ môn cao hơn 2m này hiện cũng chỉ còn kém kỷ lục số trận World Cup dành cho thủ môn của Hugo Lloris đúng 5 trận.

Cầu thủ ghi nhiều bàn ngoài vòng cấm nhất

Kỷ lục hiện tại: Roberto Rivellino - 5 bàn

Người bám đuổi: Lionel Messi - 4 bàn

Rivellino nổi tiếng với những cú sút xa như búa bổ và đã ghi tới 5 bàn ngoài vòng cấm ở World Cup. Messi hiện có 4 siêu phẩm kiểu này, ghi vào lưới Bosnia & Herzegovina, Iran, Nigeria năm 2014 và Mexico năm 2022. Chỉ cần thêm một khoảnh khắc thiên tài nữa, El Pulga sẽ cân bằng kỷ lục tồn tại suốt nhiều thập kỷ.

Cầu thủ dự nhiều kỳ World Cup nhất

Đồng kỷ lục hiện tại: Antonio Carbajal, Andrés Guardado, Rafa Márquez, Lothar Matthäus, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo - cùng 5 kỳ World Cup

Nếu tiếp tục ra sân tại Bắc Mỹ mùa hè này, Messi và Ronaldo sẽ trở thành hai cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự tới 6 kỳ World Cup. Một cột mốc tưởng như không thể chạm tới trước đây.

Cầu thủ đá nhiều trận chung kết World Cup nhất

Kỷ lục hiện tại: Cafu - 3 trận chung kết

Người bám đuổi: Kylian Mbappé và Lionel Messi - 2 trận

Cafu từng góp mặt ở các trận chung kết World Cup năm 1994, 1998 và 2002 cùng Brazil. Messi đã chơi các trận chung kết năm 2014 và 2022 với Argentina, còn Mbappé liên tiếp vào chung kết cùng tuyển Pháp ở hai kỳ gần nhất. Nếu Argentina tiếp tục tiến tới trận đấu cuối cùng vào năm 2026, Messi sẽ tái hiện kỳ tích của Pelé với khoảng cách 12 năm giữa lần đầu và lần cuối đá chung kết World Cup.

Hat-trick ở nhiều kỳ World Cup nhất

Kỷ lục hiện tại: Gabriel Batistuta - 2 kỳ World Cup

Những người có thể san bằng: Harry Kane, Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo

Chỉ cần thêm một cú hat-trick nữa, bốn ngôi sao này sẽ kéo Batistuta xuống chia sẻ kỷ lục. Riêng Mbappé thậm chí có thể tái lập thành tích ghi hat-trick liên tiếp ở World Cup như Sandor Kocsis và Gerd Müller từng làm được nếu bùng nổ ngay trận ra quân gặp Senegal.