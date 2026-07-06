Messi, Ronaldo, Mbappe: Ba cuộc chiến với vị thần thời gian

Messi dồn sức cho khoảnh khắc quyết định, Ronaldo chống lại tuổi tác, còn Mbappe ở tuổi 27 đã gánh kỳ vọng kế thừa di sản mà hai đàn anh mất gần 20 năm gây dựng.

Ba người, ba chiếc đồng hồ và ba cách hoàn toàn khác nhau để một thiên tài đối diện với thời gian.

Ba người, ba chiếc đồng hồ

Lionel Messi mệt mỏi bước đến chấm phạt góc trong trận đấu với Cape Verde. Cristiano Ronaldo rời sân ở phút 81 trước Croatia với ánh mắt không vui dành cho HLV Roberto Martinez. Kylian Mbappe đứng trước chấm 11m giữa cái nóng gần 40 độ C tại Philadelphia, bình thản đưa Pháp vào tứ kết.

Ba hình ảnh ấy xuất hiện cách nhau chưa đầy hai ngày, nhưng đủ thu gọn ba câu chuyện lớn nhất của World Cup 2026.

Messi 39 tuổi, không còn đủ sức tham dự vào mọi pha bóng. Ronaldo 41 tuổi, vẫn chưa chấp nhận việc một trận đấu quan trọng có thể được định đoạt sau khi anh rời sân. Mbappe 27 tuổi, đang ở độ chín nhất, nhưng mỗi bàn thắng lại lập tức bị đặt cạnh những kỷ lục của hai người đàn anh.

Họ thường được gọi chung như ba ngôi sao lớn nhất tại World Cup lần này. Thật ra, họ không chạy trên cùng một đường đua.

Messi chiến đấu để những gì còn lại vẫn đủ giá trị. Ronaldo chiến đấu để thời gian không đẩy mình khỏi trung tâm thế giới bóng đá. Mbappe chiến đấu với một lịch sử đang buộc anh phải trở thành huyền thoại quá sớm.

Messi giữ lại những khoảnh khắc

Sau chiến thắng 3-2 đầy nhọc nhằn trước Cape Verde, Messi thừa nhận anh đã mệt. Argentina không thể tạo áp lực lên đối phương như mong muốn, các tuyến đứng quá xa nhau và đối thủ buộc họ phải chạy nhiều hơn.

Đó là lời thú nhận hiếm thấy từ một siêu sao từng khiến người ta có cảm giác bóng đá luôn diễn ra theo tốc độ của riêng mình.

Nhưng cũng trong trận đấu ấy, Messi ghi bàn thứ 20 tại World Cup, tiếp tục nới rộng kỷ lục ghi bàn của giải. Anh còn thực hiện những quả phạt góc dẫn đến hai bàn còn lại của Argentina. Gần như mọi đợt tấn công của đội đương kim vô địch đều đi qua Messi và đặt câu hỏi: Argentina có thể tiếp tục dựa vào một thiên tài nhỏ bé để giải quyết mọi vấn đề đến bao giờ?

Câu hỏi ấy cho thấy nghịch lý lớn nhất của Messi tại World Cup 2026.

Anh đã chấp nhận mình không còn có thể xuất hiện ở mọi nơi, nhưng Argentina dường như vẫn cần anh trong mọi thời điểm quan trọng.

Messi đi bộ nhiều hơn. Anh không liên tục đuổi theo hậu vệ, không cố gắng tham gia mọi cuộc tranh chấp và cũng không còn thực hiện những pha bứt tốc kéo dài như một thập niên trước. Phần thể lực còn lại được dành cho cú chạm bóng đầu tiên, một đường chuyền, pha đá phạt hoặc vài mét không gian có khả năng thay đổi trận đấu.

Messi không thật sự chiến thắng tuổi tác. Anh chỉ ngày càng giỏi hơn trong việc lựa chọn phần nào của trận đấu đáng để mình hiện diện.

Đó có thể là lý do anh thích nghi với thời gian nhẹ nhàng hơn Ronaldo. Quyền lực của Messi chưa bao giờ chỉ nằm trong những bàn thắng. Nó còn nằm ở khả năng nhận bóng giữa các tuyến, kéo đối thủ khỏi vị trí, điều khiển nhịp chơi và giúp đồng đội tìm thấy khoảng trống.

Cơ thể có thể chạy ít đi, nhưng đôi mắt và tư duy không cần trẻ lại.

Messi cũng có một lợi thế lớn về tinh thần: anh không còn món nợ nào bắt buộc phải trả cho lịch sử. Chức vô địch năm 2022 đã hoàn tất bộ sưu tập và giải thoát anh khỏi câu hỏi từng bám theo gần như toàn bộ sự nghiệp: liệu Messi có thể vô địch World Cup hay không?

World Cup 2026 vì thế không còn là phiên tòa cuối cùng. Nó giống phần phụ lục của một cuốn sách đã có đoạn kết đẹp.

Chính sự thanh thản ấy giúp Messi không phải cố chứng minh rằng mình vẫn là phiên bản của tuổi 25. Anh chỉ cần chứng minh rằng phiên bản 39 tuổi vẫn đủ sức quyết định một trận đấu.

Messi giữ thời gian không phải bằng cách làm chiếc đồng hồ ngừng chạy. Anh giữ lại vài khoảnh khắc quý nhất trước lúc chúng trôi qua.

Ronaldo chưa muốn rời vai chính

Ronaldo đi theo con đường hoàn toàn khác.

Trước Croatia, anh ghi bàn từ chấm phạt đền, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập công ở vòng knock-out World Cup và lần đầu ghi bàn trong một trận loại trực tiếp của giải đấu. Đó là một cột mốc phi thường đối với cầu thủ đã bước sang tuổi 41.

Nhưng điều đáng nói hơn diễn ra sau đó.

HLV Roberto Martinez rút Ronaldo khỏi sân ở phút 81, lúc tỉ số đang là 1-1 và số phận Bồ Đào Nha vẫn treo lơ lửng. Goncalo Ramos, người thuộc thế hệ tiếp theo, đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút bù giờ.

Một trận đấu đã trao cho Ronaldo thêm một kỷ lục, nhưng đồng thời cũng đưa ra câu hỏi khó chịu nhất: Bồ Đào Nha có thể chiến thắng tốt hơn vào thời điểm anh không còn trên sân hay không?

Cho đến tận lúc này, ai cũng dễ dàng nhận thấy vai trò gần như "không thể đụng đến" của Ronaldo đang tạo ra sự bất an trong một bộ phận người hâm mộ và truyền thông Bồ Đào Nha. Đáng nói hơn, vấn đề không chỉ nằm ở tuổi 41, mà còn ở cảm giác chưa ai thật sự có thể nói với Ronaldo rằng vai trò của anh đã thay đổi.

Những đánh giá đó có thể khắc nghiệt, bởi Ronaldo vẫn ghi bàn. Cú đúp trước Uzbekistan và bàn thắng trước Croatia chứng minh bản năng săn bàn chưa biến mất. Anh vẫn có thể xuất hiện đúng chỗ, thực hiện quả phạt đền dưới áp lực và khiến cả sân vận động bùng nổ.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không chỉ tính những khoảnh khắc cuối cùng. Một trung phong còn phải gây áp lực, di chuyển để mở không gian, kéo giãn hàng phòng ngự và kết nối với đồng đội xung quanh.

Bồ Đào Nha đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng và sung sức: Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves, Bernardo Silva, Rafael Leao, Pedro Neto... Đội bóng này đủ tài năng để chơi nhanh hơn, linh hoạt hơn và khó đoán hơn. Ronaldo vừa là người có thể kết thúc các đợt tấn công, vừa có nguy cơ buộc mọi đợt tấn công phải kết thúc ở mình.

Do đó câu hỏi đúng vì thế không còn là Ronaldo có ghi được bàn hay không, mà là: một bàn thắng của anh có bù được những gì Bồ Đào Nha phải điều chỉnh để giữ anh ở vị trí trung tâm hay không?

Cuộc chiến của Ronaldo vì thế không chỉ chống lại sự suy giảm thể lực. Anh còn chống lại sự thay đổi của trật tự.

Suốt hơn 20 năm, Ronaldo xây dựng sự nghiệp bằng niềm tin rằng ý chí có thể vượt qua mọi giới hạn. Khả năng không chịu đầu hàng ấy đưa anh lên đỉnh cao. Nhưng phẩm chất tạo nên Ronaldo cũng khiến anh khó chấp nhận sự thật rằng đôi lúc phục vụ tập thể đồng nghĩa với việc lùi lại.

Messi có thể rời khỏi một số pha bóng rồi xuất hiện vào khoảnh khắc cần thiết. Ronaldo dường như vẫn muốn trận đấu phải nhận biết sự hiện diện của mình trong mọi phút.

Ronaldo không chỉ muốn chiến thắng. Anh muốn mình vẫn là người dẫn dắt chiến thắng ấy.

Đó là lý do Ronaldo chống thời gian quyết liệt hơn Messi. Ronaldo không muốn thời gian chỉ lấy đi tốc độ hay sức bật. Ronaldo không muốn nó lấy đi quyền làm nhân vật chính.

Mbappe buộc phải chạy trước tuổi

Mbappe là người trẻ nhất, nhưng chưa chắc là người có nhiều thời gian nhất.

Ở tuổi 27, anh đã có 100 trận cho tuyển Pháp, từng vô địch World Cup, lập hat-trick trong một trận chung kết và sở hữu 19 bàn sau 19 lần ra sân tại giải đấu. Bàn thắng vào lưới Paraguay đưa Mbappe chỉ còn kém Messi một bàn trên bảng ghi bàn World Cup mọi thời đại.

Những con số ấy lẽ ra phải cho thấy sự nghiệp của Mbappe vẫn còn rất dài. Trớ trêu thay, chúng lại khiến thời gian của anh bị rút ngắn.

Mỗi cột mốc Mbappe chạm đến lập tức trở thành một cuộc so sánh: Messi đạt thành tích ấy vào lúc nào, Ronaldo đã ghi bao nhiêu bàn ở cùng độ tuổi, Mbappe còn thiếu danh hiệu gì để đứng bên cạnh họ?

Messi và Ronaldo mất gần hai thập niên để tạo dựng vị thế. Mbappe lại bị yêu cầu kế nhiệm cả hai ngay từ lúc sự nghiệp còn đang ở độ chín. Một mùa giải xuất sắc chưa đủ. Một chức vô địch quốc gia chưa đủ. Ngay cả một World Cup cũng chưa đủ, bởi người ta đã hỏi về chiếc thứ hai, Quả bóng vàng, Champions League và khả năng thống trị cả một thời đại.

Mbappe hiểu chiếc bóng đang phủ lên mình. Anh đặt Messi và Ronaldo trên phần còn lại, nhưng cũng khẳng định phá kỷ lục không quan trọng bằng đưa tuyển Pháp tiến xa.

World Cup 2026 cho thấy Mbappe đang cố thoát khỏi định nghĩa đơn giản về một người kế vị. Sau trận thắng Paraguay, anh nói tuyển Pháp có thể chơi đẹp nhưng cũng sẵn sàng "làm bẩn tay" để chiến thắng. Anh còn bảo vệ Ousmane Dembele bằng cách nhấn mạnh những pha di chuyển tạo khoảng trống không xuất hiện trong thống kê.

Đó là ngôn ngữ của một thủ quân, không chỉ của một tay săn bàn.

Mbappe hiểu rằng muốn tạo dựng thời đại của riêng mình, anh không thể chỉ vượt Messi và Ronaldo về số bàn thắng. Anh phải dẫn dắt tập thể, chịu trách nhiệm cho lối chơi và chiến thắng theo nhiều cách khác nhau.

Thách thức lớn nhất của Mbappe không phải đuổi kịp hai người đi trước, mà là thôi sống theo chiếc đồng hồ họ để lại.

Kỷ lục có thể truyền lại, thời đại thì không

Bóng đá thích những cuộc chuyển giao rõ ràng. Pele trao lại sân khấu cho Maradona, Maradona nhường chỗ cho Ronaldo Nazario, Zidane, Ronaldinho, rồi Messi và Cristiano Ronaldo xuất hiện.

Nhưng lịch sử hiếm khi vận hành gọn gàng như một cuộc chạy tiếp sức.

Messi và Ronaldo chưa rời sân khấu. Một người vẫn là chân sút số một lịch sử World Cup. Người kia vẫn có thể ghi bàn ở tuổi 41 và khiến mọi máy quay hướng về mình. Mbappe vừa phải xây dựng kỷ nguyên mới, vừa phải thi đấu ngay bên cạnh hai biểu tượng của kỷ nguyên cũ.

Mbappe có thể thừa kế các kỷ lục, nhưng không thể thừa kế hoàn cảnh đã tạo nên thời đại Messi – Ronaldo.

Hai người đàn anh cùng chơi tại Tây Ban Nha trong màu áo Barcelona và Real Madrid, gặp nhau liên tục ở El Clasico, cạnh tranh Champions League, chức vô địch La Liga và Quả bóng vàng. Mỗi thành tựu của người này lập tức buộc người kia phải đáp trả.

Mbappe không có một đối trọng tương tự. Erling Haaland có thể là đối thủ về bàn thắng, nhưng chưa có đủ số lần đối đầu, chiều sâu lịch sử và sự phân cực để tạo ra một cuộc cạnh tranh giống Messi – Ronaldo.

Vì thế, Mbappe không thể chỉ chờ hai người kia rời đi rồi bước vào vị trí để lại. Anh phải tự tạo ra sàn diễn mới.

Người trẻ nhất lại ít thời gian nhất

World Cup 2026 tạo ra một nghịch lý.

Messi lớn tuổi nhưng thanh thản nhất. Anh đã hoàn tất di sản và chỉ đang kéo dài niềm vui.

Ronaldo lớn tuổi nhất nhưng chống cự quyết liệt nhất. Anh không chỉ theo đuổi chiếc cúp cuối cùng, mà còn bảo vệ quyền làm nhân vật chính trước sự tiến lên của thời gian và đồng đội trẻ.

Mbappe còn cả tương lai, nhưng lại bị thúc ép nhiều nhất. Người ta không còn hỏi anh có thể trở thành huyền thoại hay không, mà hỏi bao giờ anh sẽ đạt đến tầm vóc của Messi và Ronaldo.

Messi đang học cách giữ lại những khoảnh khắc. Ronaldo chưa muốn rời vai chính. Mbappe buộc phải chạy trước tuổi để thoát khỏi chiếc bóng của hai người đi trước.

Ba siêu sao, ba chiếc đồng hồ và ba cuộc chiến hoàn toàn khác nhau với thời gian.