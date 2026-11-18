Messi cắt đứt mọi liên hệ với LĐBĐ Argentina, dùng pháp lý nói chuyện để bảo vệ hình ảnh.

Theo Đời sống & Pháp luật Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/messi-ran-nut-voi-ldbd-argentina-a678330.html