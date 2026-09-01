Messi phi thường ở tuyển Argentina: Từng suýt từ bỏ, sau 34 tuổi mới rực rỡ

Lionel Messi để lại di sản phi thường ở đội tuyển Argentina sau khi anh nói lời giã từ đội bóng xứ Tango ở tuổi 39.

Đội trưởng đội tuyển Argentina Lionel Messi đã giã từ đội tuyển quốc gia sau World Cup 2026. Trận đấu cuối cùng của Messi cho đội tuyển Argentina là thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, khép lại kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp của anh. Messi trở thành cầu thủ thứ ba, sau Cafu của Brazil, góp mặt trong 3 trận chung kết World Cup, sau khi vô địch năm 2022 và giành ngôi á quân năm 2014.

Xác nhận quyết định chia tay đội tuyển Argentina vào thứ Hai, Messi cho biết điều này “khiến tâm hồn tôi đau đớn sâu sắc”, nhưng anh cũng thừa nhận rằng “đã đến lúc”.

Messi để lại di sản với vô số kỷ lục ở đội tuyển Argentina - Ảnh: Reuters

Messi được đánh giá rộng rãi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Anh hiện giữ kỷ lục số lần khoác áo Argentina nhiều nhất (207 trận) và ghi nhiều bàn nhất (125 bàn) cho đội tuyển xứ Tango. Messi khoác áo đội tuyển Argentina kể từ năm 2005 tới nay. Messi ra mắt đội tuyển quốc gia Argentina vào năm 2005, khi mới 18 tuổi và ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên trong một trận giao hữu với Croatia vào năm 2006.

Anh đang là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 ở cấp đội tuyển quốc gia, sau Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha (146 bàn). Với bóng đá Argentina, Messi đã giành 1 chức vô địch World Cup, 2 Copa America, 1 Siêu Cúp Liên lục địa và 1 HCV Olympic.

Giải đấu lớn tiếp theo của Argentina sẽ là Copa America 2028, thời điểm Messi bước sang tuổi 41. Tại World Cup tiếp theo, Argentina sẽ có một trận đấu trên sân nhà, bên cạnh một trận tại Paraguay và một trận tại Uruguay, trước khi phần lớn giải đấu được tổ chức ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco. Khi đó, Messi sẽ bước sang tuổi 43 trong thời gian World Cup diễn ra.

Tại World Cup 2026, Messi ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo, đứng thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới sau Kylian Mbappe của Pháp. Anh giành Quả bóng bạc, xếp sau Rodri, người nhận Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Trong giải đấu diễn ra tại Bắc Mỹ, Messi từng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup, vượt qua Miroslav Klose của Đức với 16 bàn khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Áo ở vòng bảng. Tuy nhiên, kỷ lục này nhanh chóng bị Mbappe vượt qua. Cú đúp của tiền đạo người Pháp trong trận tranh hạng ba với Anh giúp anh nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 22 bàn.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Messi với đội tuyển Argentina là chức vô địch World Cup 2022 - Ảnh: Reuters

World Cup 2026 là kỳ World Cup thứ sáu của Messi, ngang với Cristiano Ronaldo về số lần tham dự nhiều nhất trong lịch sử giải đấu nam. World Cup 2010 tại Nam Phi là kỳ duy nhất Messi không ghi bàn.

Messi giữ băng đội trưởng Argentina từ năm 2011 và lần đầu tiên vô địch World Cup vào năm 2022. Anh cũng hai lần giành Quả bóng vàng World Cup, vào các năm 2014 và 2022.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, Messi đóng vai trò quan trọng giúp Argentina giành chức vô địch thế giới đầu tiên kể từ năm 1986. Anh ghi 7 bàn trên hành trình đưa Argentina lên ngôi. Chiếc cúp này bổ sung danh hiệu lớn còn thiếu trong bộ sưu tập của Messi, sau khi anh đã hai lần vô địch Copa America vào các năm 2021 và 2024. Thành công đó cũng góp phần giúp Messi giành Quả bóng vàng thứ tám, nhiều nhất lịch sử.

Qua 6 lần tham dự World Cup, Messi đã đưa đội tuyển Argentina vào tứ kết hoặc tiến xa hơn 5 lần, đồng thời có 3 lần góp mặt ở trận chung kết. Thành tích của anh hiện bao gồm 6 kỳ World Cup, 34 trận đấu, 21 bàn thắng, 12 kiến tạo cùng vô số kỷ lục, trong đó nhiều kỷ lục tiếp tục được anh thiết lập hoặc nâng cao tại giải đấu lịch sử này.

Dù kết thúc sự nghiệp quốc tế, Messi vẫn còn 2 năm hợp đồng với Inter Miami, đội bóng đang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ. Sau World Cup 2026, anh trở lại thi đấu mùa giải thứ tư cho câu lạc bộ mà anh gia nhập vào mùa hè năm 2023 từ Paris Saint-Germain.