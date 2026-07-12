Messi nổi nóng, "bật" thẳng mặt trọng tài Bồ Đào Nha: "Đừng thiếu tôn trọng tôi!"

Messi nổi nóng với trọng tài Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thuỵ Sĩ.

Cuộc trao đổi đầy căng thẳng giữa thủ quân Lionel Messi và trọng tài chính Joao Pinheiro đang là tâm điểm chú ý của dư luận trong trận tứ kết kịch tính giữa Argentina và Thụy Sĩ tại World Cup 2026 sáng 12/7.

Cụ thể sự căng thẳng diễn ra ở phút 42, khi các cầu thủ Thụy Sĩ liên tục có những tình huống phạm lỗi thô bạo khiến nhiều bóng áo sọc xanh-trắng phải nằm sân. Tuy nhiên, vị vua áo đen người Bồ Đào Nha, ông Joao Pinheiro, lại liên tục từ chối rút thẻ phạt để xoa dịu những cái đầu nóng.

Bất bình trước cách điều hành trận đấu của tổ trọng tài, thủ quân Lionel Messi đã lập tức tiến lại gần để phản ứng. Ống kính truyền hình và các phóng viên hiện trường của kênh ESPN Argentina đã ghi trọn khoảnh khắc siêu sao 39 tuổi đối đầu trực diện với vị vua áo đen. Trước thái độ có phần gay gắt từ trọng tài Pinheiro, Messi đã thẳng thắn đưa ra lời cảnh báo đầy cứng rắn bằng tiếng Tây Ban Nha: "Hãy nói chuyện với tôi một cách đúng mực. Đừng thiếu tôn trọng tôi, bởi tôi luôn nói chuyện với ông bằng sự tôn trọng".

Messi nổi nóng với trọng tài (Ảnh: Reuters)

Dù thể hiện sự bất bình rõ rệt, siêu sao mang áo số 10 vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết để không phải nhận chiếc thẻ phạt đáng tiếc nào, đồng thời duy trì sự tập trung tối đa cho màn trình diễn của toàn đội trong phần còn lại của trận đấu.