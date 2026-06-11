Messi nói gì trước thềm World Cup lịch sử thứ 6 trong sự nghiệp?

Messi tận hưởng World Cup.

Ngay trước thềm World Cup 2026, siêu sao Lionel Messi đã có những chia sẻ đầy cởi mở về tâm thế hoàn toàn khác biệt của bản thân khi chuẩn bị bước vào giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ sáu trong sự nghiệp.

Sau trận đấu đội tuyển quốc gia Argentina có màn chạy đà hoàn hảo cho chiến dịch World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Iceland trong trận giao hữu quốc tế. Lionel Messi đã dành thời gian trả lời phỏng vấn, tiết lộ về thể trạng, tinh thần cũng như khát vọng của nhà đương kim vô địch trước giải đấu lịch sử.

Ở tuổi 38, Messi thừa nhận bản thân từng nghĩ việc góp mặt tại ngày hội bóng đá năm nay là điều không thể. Tuy nhiên, nhờ duy trì được phong độ đỉnh cao trong màu áo Inter Miami cũng như các đợt tập trung cùng đội tuyển, mọi thứ đã diễn ra vô cùng tự nhiên. Trải lòng về giải đấu năm nay, Messi chia sẻ anh đang bước đi trên một hành trình với tâm lý hoàn toàn tự do và hạnh phúc. Không còn những áp lực đè nặng như những kỳ đại hội trước, siêu sao mang áo số 10 giờ đây đón nhận mọi thứ với sự điềm tĩnh và trân trọng từng khoảnh khắc, từ các buổi tập cho đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cùng các đồng đội.

"Tôi hạnh phúc, bình thản, tận hưởng từng khoảnh khắc, từng buổi tập và từng ngày bên các đồng đội. Giờ tôi tận hưởng World Cup một cách thanh thản hơn", Messi chia sẻ với truyền thông quốc tế.

Messi bình thản bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp (Ảnh: Reuters)

Ảnh: AFA

Dù đã gặt hái trọn vẹn mọi danh hiệu cao quý nhất từ Copa America cho đến chiếc cúp vàng thế giới, Messi khẳng định động lực chiến thắng của Argentina chưa từng vơi giảm. Anh nhấn mạnh Argentina là một tập thể luôn khao khát khẳng định mình và sẽ rất khó để bất kỳ đối thủ nào có thể đánh bại họ ở thời điểm hiện tại. Bản thân tiền đạo sinh năm 1987 cũng vừa hồi phục chấn thương cơ đùi sau trái và đã có cảm giác bóng rất tốt sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Iceland.

"Thật ra tôi từng nghĩ không thể dự World Cup 2026. Mọi thứ diễn ra rất nhanh và tự nhiên", Messi thừa nhận.

Một chi tiết khá thú vị được Messi tiết lộ là anh thậm chí không nhắn tin thông báo chính thức cho HLV Lionel Scaloni về việc mình sẽ tham dự World Cup 2026. Thay vào đó, anh chỉ hỏi đùa người thầy xem bản thân có tên trong danh sách triệu tập hay không, và nhận được lời khẳng định chắc nịch từ chiến lược gia 48 tuổi.

Cũng trong chiến thắng trước Iceland, với pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền, Messi đã chính thức vượt qua huyền thoại Angel Labruna để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử đội tuyển quốc gia Argentina. Dù liên tục xô đổ các cột mốc vĩ đại, chủ nhân của 8 Quả bóng Vàng khẳng định anh không hề bận tâm đến các kỷ lục cá nhân mà chỉ hướng tới mục tiêu tối thượng của toàn đội.

Tại World Cup 2026, nhà đương kim vô địch Argentina nằm ở bảng J và sẽ chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận ra quân gặp đối thủ Algeria ngày 17/6.