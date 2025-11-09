Messi nhảy múa giữa 4 cầu thủ, ghi bàn giúp Inter Miami đại thắng

Messi ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Siêu sao Argentina nhận bóng từ phần sân đối phương, đưa tình huống tấn công vào thế 2 đánh 4. Thay vì chuyền cho đồng đội, lựa chọn của Messi là cầm bóng rê dắt, hướng vào vùng cấm để tự solo ghi bàn.

Có 4 cầu thủ Nashville hướng mắt theo đôi chân Messi. Từ sau lưng, phía trước và bên hông, Messi đều đối diện áp lực từ đối thủ. Thế nhưng, Leo đã chọn đúng khoảnh khắc để có khoảng trống dứt điểm. Cú đá giấu chân cuối cùng của Messi đưa bóng xuyên qua các hậu vệ Nashville và khiến thủ môn đứng chôn chân.

Phút 39, lại là Messi lên tiếng với bàn thắng đưa Inter Miami nhân đôi cách biệt. siêu sao sinh năm 1987 nhận đường chuyền trả ngược từ đồng đội, rồi dứt điểm lạnh lùng khi thủ môn của Nashville bị hớ một nhịp.

Cú đúp của Messi mở ra thế trận thoáng đãng cho Inter Miami. Leo tiếp tục để lại dấu ấn bằng đường kiến tạo cho Tadeo Allende ấn định chiến thắng 4-0 cho Inter Miami.

Inter Miami đã thắng Nashville với tổng tỷ số 5-2 sau 2 trận, qua đó giành vé vào bán kết miền đông MLS Cup 2025. Trong chưa đầy một tháng, Inter Miami chạm trán Nashville đến 4 trận, trong đó có 3 trận play-off tranh vé vào bán kết miền MLS Cup. Messi ghi đến 7 bàn vào lưới Nashville trong 4 trận đấu đó.

Messi và đồng đội tiếp tục chạm trán Cincinati ở trận bán kết khu vực miền Đông. Nếu thắng Cincinati, Inter Miami sẽ chơi trận chung kết miền đông với Philadelphia Union hoặc New York City. Ở miền Tây, Los Angeles FC của Son Heung-min sẽ đụng độ Vancouver Whitecaps FC. Đội vô địch của 2 miền sẽ tiến vào trận chung kết tổng tranh ngôi vô địch MLS Cup.

Messi đang trải qua quãng thời gian thăng hoa nhất kể từ khi gia nhập Inter Miami. Siêu sao Argentina đã ký hợp đồng mới với Inter Miami, cam kết gắn bó đến năm 41 tuổi cách đây không lâu. Sau đó, Messi thể hiện phong độ bùng nổ trên sân cỏ, giúp Inter Miami tiến sâu nhất từ khi thành lập CLB ở MLS Cup.