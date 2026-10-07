Messi nhận cả thẻ đỏ lẫn thẻ vàng từ trọng tài ngày chia tay tuyển Argentina

Món quà đặc biệt từ trọng tài chính và khoảnh khắc ngưng đọng ngày tạm biệt Lionel Messi.

Sáng 7/10/2026, chiến thắng 3-0 trước Benin tại sân vận động Monumental chính thức khép lại hành trình 20 năm cống hiến kiêu hãnh của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Siêu sao 39 tuổi vẫn thi đấu rực rỡ với 1 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo, nâng tổng thành tích lên con số kỷ lục 126 bàn thắng và 70 đường kiến tạo sau 208 lần ra sân. Nhưng giữa bầu không khí cuồng nhiệt và những giọt nước mắt nghẹn ngào, khoảnh khắc gây bất ngờ và chạm đến tận cùng cảm xúc nhất trận đấu lại đến từ vị "vua áo đen" điều khiển cuộc so tài.

Khi thời gian bù giờ trôi về những giây cuối cùng, cả không gian như ngưng đọng. Chẳng ai trên khán đài Monumental muốn thời gian trôi đi, bởi ai cũng hiểu rằng tiếng còi cất lên đồng nghĩa với việc kỷ nguyên của siêu sao mang áo số 10 chính thức khép lại.

Và rồi, tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Ngay cả vị trọng tài chính - người vốn phải giữ sự trung lập và lạnh lùng nhất trên sân cũng không thể kìm nén được cảm xúc. Đôi mắt ông rưng rưng giọt lệ. Chậm rãi tiến lại gần Lionel Messi, vị trọng tài trân trọng rút ra những tấm thẻ vàng và thẻ đỏ mà ông đã sử dụng trong 90 phút thi đấu để trao tận tay cho Messi.

Đó không đơn thuần là những tấm thẻ phạt trong một trận bóng đá, mà là một món quà độc bản, một biểu tượng của sự tôn trọng tuyệt đối mà một trọng tài có thể dành cho một huyền thoại. Hồi còi mà ông vừa thổi không chỉ kết thúc 90 phút thi đấu, mà đã chính thức khép lại cả một chương lịch sử vĩ đại nhất của bóng đá Argentina. Ngay cả vị vua áo đen cũng hiểu rằng, ông vừa may mắn được đóng vai người chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ấy.

Khoảnh khắc đặc biệt của trọng tài dành cho Messi (Ảnh: ESPN)

Nhận món quà đặc biệt trong sự xúc động, Messi bước vào lễ tri ân. Đứng trước hơn 85.000 cổ động viên chật kín khán đài, anh xúc động: "Tôi chỉ muốn nói tạm biệt, 20 năm mặc chiếc áo này... Tôi xin thề đó là điều đẹp nhất trong cuộc đời tôi, đó là được đi cùng đội tuyển và đất nước này... Ngày hôm nay có thể là ngày buồn nhất, tôi sẽ nhớ màu áo này, màu cờ này và cả các bạn nữa".