Messi, Mbappe, Haaland cùng ra sân: Chờ đêm rực lửa tại World Cup 2026

Lionel Messi vừa lập hat-trick, còn Kylian Mbappe và Erling Haaland đều mở màn bằng cú đúp, thắp lửa cho lượt trận kế tiếp tại World Cup 2026.

Lịch thi ngày thi đấu ngày 23-6 hứa hẹn đầy sức hút khi Lionel Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland lần lượt dẫn Argentina, Pháp, Na Uy ra sân.

Đó không đơn thuần là cuộc đua 3 điểm, mà còn là lúc những ngôi sao lớn nhất tiếp tục chứng minh vai trò đầu tàu của mình tại World Cup 2026.

Messi đã ghi hat-trick ngay trận ra quân cùng tuyển Argentina tại World Cup 2026.

Lionel Messi cùng Argentina gặp Áo tại Dallas Stadium (Mỹ) lúc 0 giờ ngày 23-6 (giờ Hà Nội). Nhà đương kim vô địch khởi đầu bằng chiến thắng 3-0 trước Algeria, với hat-trick đưa Messi chạm mốc 16 bàn tại World Cup, san bằng kỷ lục của Miroslav Klose.

Chủ nhân 8 Quả bóng Vàng sẽ bước sang tuổi 39 vào ngày 24-6, nhưng vẫn là linh hồn của Argentina. Tuy nhiên, Áo không dễ khuất phục sau chiến thắng 3-1 trước Jordan. David Alaba và các đồng đội cần một kết quả tích cực để không tự đẩy mình vào thế khó trước lượt cuối bảng J.

Mbappe cũng đã lập cú đúp cho tuyển Pháp ở trận ra quân.

Sau đó 4 giờ, Pháp gặp Iraq tại Philadelphia Stadium (Mỹ). Mbappe vừa lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Senegal, nâng tổng số bàn thắng của anh tại World Cup lên 14, ngang Gerd Muller.

Đây là cơ hội để Mbappe tiếp tục thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua lịch sử, còn đội "Gà trống" Pháp có thể tiến thêm một bước dài ở bảng I.

Tâm điểm còn lại là cuộc so tài giữa Na Uy và Senegal lúc 7 giờ ngày 23-6 tại New York New Jersey Stadium (Mỹ). Haaland ghi 2 bàn trong trận thắng Iraq, tiếp tục khẳng định bản năng săn bàn đáng sợ mà anh đã thể hiện suốt mùa giải ở Man City.

Senegal thì không còn nhiều chỗ cho sai lầm sau trận thua Pháp. HLV Pape Thiaw xem đây là trận đấu buộc phải thắng: "Chúng tôi đã thua trận đầu, nhưng vẫn còn tất cả để chiến đấu. Chúng tôi không được phép sai thêm".

Haaland cũng ghi 2 bàn cho tuyển Na Uy ở trận khai màn tại World Cup 2026.

Khép lại ngày thi đấu là trận Jordan - Algeria lúc 10 giờ ngày 23-6 tại San Francisco Bay Area Stadium (Mỹ). Jordan tìm điểm số World Cup đầu tiên, còn Algeria cần đứng dậy sau thất bại 0-3 trước Argentina.

Một ngày mà cả 3 ngôi sao lớn Messi, Mbappe, Haaland cùng xuất hiện, hứa hẹn các trận đấu của tuyển Argentina, Pháp và Na Uy sẽ bùng nổ.