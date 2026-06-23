Messi lập kỷ lục World Cup, Ronaldo "béo" thốt lên: "Ở tuổi ấy, tôi đã giải nghệ 4 năm, nặng đến 120kg"

Huyền thoại bóng đá người Brazil, Ronaldo "béo" đã hết lời ca ngợi Lionel Messi sau khi chân sút xứ Tango nâng tổng số bàn thắng ở các kỳ World Cup lên con số 18.

Cú đúp vào lưới Áo ở lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026 không chỉ giúp Argentina giành vé sớm vào vòng knock-out mà còn đưa Lionel Messi bước lên vị trí độc tôn trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với 18 pha lập công sau sáu kỳ World Cup, siêu sao sinh năm 1987 đã vượt qua kỷ lục cũ của Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở sân chơi này.

Thành tích phi thường của Messi khiến nhiều danh thủ nổi tiếng phải lên tiếng thán phục, trong đó có Ronaldo Nazario - người từng giữ kỷ lục ghi bàn World Cup với 15 pha lập công trước khi bị Klose vượt qua vào năm 2014.

Ronaldo Nazario: "Messi là người xứng đáng nhất"

Phát biểu sau khi chứng kiến Messi tiếp tục viết lại lịch sử, "Người ngoài hành tinh" dành những lời có cánh cho đàn em.

"Đối với các huyền thoại bóng đá, thống kê này chứng minh rằng cậu ấy đã vượt qua tất cả. Messi là người xứng đáng nhất với kỷ lục này", Ronaldo Nazario chia sẻ. Cựu tiền đạo Brazil cũng cho rằng thế giới bóng đá nên chấp nhận thực tế rằng Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Ronaldo "béo" chào NHM khi xuất hiện tại World Cup 2026.

Theo Ronaldo, điều đặc biệt nhất ở Messi không chỉ nằm ở số lượng danh hiệu hay các kỷ lục, mà còn ở sự bền bỉ đáng kinh ngạc của ngôi sao Argentina.

"Mỗi lần Messi ra sân, người ta lại được chứng kiến một điều gì đó mang tính lịch sử. Cách cậu ấy chơi bóng ở tuổi này thật đáng kinh ngạc và là đặc ân đối với mọi người yêu bóng đá", huyền thoại từng vô địch World Cup 2002 nhấn mạnh.

Thậm chí, Ronaldo "béo" còn bông đùa: "Cậu ấy đã 38 tuổi rồi, Chúa ơi. Khi tôi 38 tuổi, tôi đã giải nghệ được 4 năm và nặng tới 120 kg".

Những lời ngợi khen từ Ronaldo càng có ý nghĩa đặc biệt bởi chính ông là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử. Sau khi chia tay sân cỏ vào năm 2011, cựu chân sút Brazil từng thừa nhận bản thân tăng cân đáng kể và không thể duy trì thể trạng như thời còn thi đấu đỉnh cao. Trong khi đó, Messi vẫn đang chinh chiến ở World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, chỉ vài ngày trước sinh nhật tuổi 39.

Với 18 bàn thắng, Messi đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup. Và với việc đang chơi cực kỳ ấn tượng, anh hẳn sẽ còn phá sâu kỷ lục này.

Hành trình kỳ diệu của một huyền thoại sống

Messi lần đầu dự World Cup vào năm 2006 khi mới 18 tuổi. Sau hai thập kỷ, anh vẫn là đầu tàu của tuyển Argentina và tiếp tục chinh phục những cột mốc tưởng chừng không thể với một cầu thủ ở tuổi gần 40.

Tại World Cup 2026, El Pulga đã có 5 bàn thắng chỉ sau hai lượt trận. Trước đó, anh lập hat-trick vào lưới Algeria ở ngày ra quân rồi ghi thêm cú đúp vào lưới Áo, qua đó nâng tổng số pha lập công ở các kỳ World Cup lên con số 18.

Điều đáng nói, Messi đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc trong màu áo Albiceleste. Từ chàng trai trẻ gây ấn tượng ở Đức năm 2006, những thất bại đau đớn tại Nam Phi 2010 hay Brazil 2014, cho tới đỉnh cao vô địch thế giới ở Qatar 2022 và giờ là hành trình viết tiếp huyền thoại tại Bắc Mỹ.

Highlights Argentina 2-0 Áo

Không ít người từng cho rằng chức vô địch World Cup 2022 sẽ là dấu chấm hết hoàn hảo cho sự nghiệp quốc tế của Messi. Nhưng siêu sao người Argentina vẫn tiếp tục khiến cả thế giới kinh ngạc bằng phong độ ổn định và khát khao chinh phục không giới hạn.

Và khi ngay cả Ronaldo Nazario - một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Brazil - cũng công khai khẳng định Messi là "người xứng đáng nhất" với kỷ lục ấy, có lẽ cuộc tranh luận về sự vĩ đại của số 10 Argentina đang ngày càng có thêm những lời khẳng định đầy sức nặng.