Messi lập cú đúp lịch sử, Argentina hạ Áo giữa trận cầu "tóe lửa" để vào vòng 1/16 World Cup 2026

Messi đá hỏng phạt đền rồi vẫn lập cú đúp lịch sử, nâng kỷ lục ghi bàn tại World Cup lên 18 pha lập công, giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 ở bảng J.

Messi đi vào lịch sử trong trận đấu nhiều căng thẳng

Argentina tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi vượt qua Áo với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026. Tâm điểm của trận đấu tại Dallas là Lionel Messi, người đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc để tạo nên một cột mốc chưa từng có trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngay phút thứ 9, Argentina được hưởng phạt đền sau khi VAR vào cuộc. Messi đứng trước cơ hội vượt qua Miroslav Klose để độc chiếm kỷ lục ghi bàn ở World Cup, nhưng cú sút của anh lại đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên.

Bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11 m không khiến siêu sao 38 tuổi mất tinh thần. Trong bối cảnh trận đấu diễn ra căng thẳng với rất nhiều pha phạm lỗi, tranh cãi và những tiểu xảo từ cả hai phía, Messi vẫn biết cách lên tiếng đúng lúc.

Phút 39, từ pha phối hợp bên cánh trái của Facundo Medina và Thiago Almada, thủ quân Argentina tung cú dứt điểm chân trái đẳng cấp đánh bại thủ môn Áo, mở tỷ số trận đấu. Đó là bàn thắng thứ 17 của anh ở các kỳ World Cup, chính thức vượt qua Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Bước sang hiệp hai, Áo vùng lên mạnh mẽ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đội đương kim vô địch. Đến cuối trận, Messi hoàn tất đêm đáng nhớ bằng bàn thắng thứ hai, ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina, đồng thời nâng thành tích ghi bàn ở World Cup lên con số 18.

Messi "đi bộ" nhưng vẫn tạo ra sự khác biệt

Nếu chỉ nhìn vào số lần chạm bóng, đây không phải trận đấu mà Messi hoạt động quá nổi bật. Anh thường xuyên đi bộ, di chuyển chậm và nhường quyền kiểm soát bóng cho các đồng đội trẻ hơn. Tuy nhiên, mỗi lần số 10 xuất hiện, sự nguy hiểm lại hiện hữu.

Messi liên tục khởi xướng những đợt tấn công sắc bén bằng các đường chuyền mở biên hoặc những pha xử lý chỉ cần một chạm. Anh cũng tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt cho đồng đội và chỉ thiếu một chút chính xác nữa là đã có thể lập kỷ lục 9 pha kiến tạo tại World Cup. Hiện tại, Messi đang sở hữu 8 đường kiến tạo, chia sẻ kỷ lục với Diego Maradona.

Ở tuổi 39, khả năng bứt tốc của Messi không còn như trước, nhưng nhãn quan chiến thuật, cảm giác không gian và sự lạnh lùng trong những thời khắc quyết định vẫn biến anh thành cầu thủ đặc biệt nhất trên sân.

Trận cầu nhiều va chạm và những màn đấu trí quyết liệt

Áo nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao. Đại diện châu Âu chủ động áp sát, tranh chấp quyết liệt và không ngần ngại sử dụng những pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn chặn các đợt phản công của Argentina.

Đáp lại, nhà đương kim vô địch cũng chơi đầy máu lửa. Trận đấu nhiều lần bị cắt vụn bởi các pha va chạm, những màn lời qua tiếng lại và không ít tiểu xảo. Bầu không khí trên sân luôn ở trạng thái căng như dây đàn.

Dù vậy, xét tổng thể, Argentina vẫn cho thấy bản lĩnh vượt trội. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni kiểm soát thế trận tốt hơn, biết cách tăng tốc ở những thời điểm quan trọng và sở hữu khác biệt lớn mang tên Messi.

Về phía Áo, họ gây ra nhiều khó khăn cho Argentina bằng lối đá giàu thể lực và tổ chức tốt, nhưng hàng công lại thiếu sự sắc bén để tạo nên bất ngờ.

Cục diện bảng J: Argentina chính thức vào vòng 1/16

Sau hai lượt trận, Argentina có 6 điểm tuyệt đối sau các chiến thắng trước Algeria và Áo, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới. Với thành tích này, Albiceleste đã có vé vào vòng knock-out thậm chí còn là bằng ngôi đầu bảng nếu tiếp tục chơi tốt.

Trong khi đó, Áo vẫn còn cơ hội cạnh tranh khi đang sở hữu 3 điểm từ chiến thắng trước Jordan ở lượt mở màn. Cuộc đua giành tấm vé còn lại hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn giữa Áo, Algeria và Jordan ở lượt đấu cuối.

Còn với Argentina, chiến thắng 2-0 trước Áo không chỉ đưa họ tiến vào vòng 1/16, mà còn đánh dấu thêm một đêm huyền thoại của Lionel Messi. Từ cú đá hỏng phạt đền đến cú đúp lịch sử, số 10 một lần nữa chứng minh rằng ngay cả khi không còn hoạt động liên tục trên sân, anh vẫn biết cách khiến cả thế giới phải nhắc đến mình.