Messi lại đá hỏng penalty, nối dài “vận đen” từ World Cup, Inter Miami thua thảm hại

Lionel Messi tiếp tục gặp vận đen trên chấm 11m khi đá hỏng phạt đền trước Nashville, nối dài chuỗi 3 lần thất bại liên tiếp kể từ trước thềm World Cup 2026.

Lionel Messi đã tìm lại niềm vui ghi bàn sau World Cup 2026, nhưng trên chấm phạt đền, siêu sao người Argentina vẫn chưa thể tìm lại sự chính xác vốn có. Trong chuyến làm khách trước Nashville tại vòng 20 MLS diễn ra sáng 16/8 (giờ Việt Nam), Messi có cơ hội rất tốt để giúp Inter Miami san bằng tỷ số. Sau khi Luis Suárez bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng trách được trao cho đội trưởng Argentina.

Messi thực hiện cú sút sau một nhịp nhảy quen thuộc trước khi chạm bóng. Tuy nhiên, pha dứt điểm của anh không đủ hiểm để đánh bại thủ môn Brian Schwake. Bóng bật ra đến chân Sergio Reguilón và hậu vệ này đưa được bóng vào lưới. Thế nhưng, Inter Miami vẫn không thể có bàn thắng bởi Reguilón đã xâm nhập vòng cấm trước thời điểm Messi thực hiện cú sút. Bàn thắng vì thế bị hủy.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Đáng chú ý, đây đã là quả phạt đền thứ hai Messi đá hỏng trong màu áo Inter Miami. Trước đó, anh từng thực hiện thành công 5 quả 11m cho đội bóng Florida. Nhưng điều khiến người hâm mộ bất ngờ hơn nằm ở thống kê kể từ trước World Cup 2026. Messi đã 3 lần liên tiếp thất bại trên chấm phạt đền.

Lần đầu tiên là trận đấu với Áo tại vòng bảng World Cup. Sau đó, El Diez tiếp tục không thể đánh bại thủ môn Ai Cập từ khoảng cách 11m ở vòng 1/8. Lần gần nhất Messi thực hiện thành công một quả phạt đền là trong trận giao hữu với Iceland trước World Cup. Kể từ đó, anh có 3 cơ hội và cả 3 đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Chuỗi thống kê này càng đáng chú ý bởi Messi vốn thường được đánh giá rất cao ở khả năng thực hiện những quả phạt đền quyết định. Trận đấu với Nashville cũng đánh dấu màn trở lại đá chính của Messi sau sự ra đi của cha anh, ông Jorge Messi. Trên sân, siêu sao Argentina vẫn nỗ lực tìm lại cảm giác tốt nhất, nhưng vận may một lần nữa không đứng về phía anh.

Một Messi vẫn có thể ghi bàn, kiến tạo và tạo khác biệt trên sân, nhưng chấm 11m đang trở thành bài toán khó chưa có lời giải với El Diez.

Chung cuộc, Inter Miami nhận thất bại 1-4 trước Nashville.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty