Messi không về, hàng nghìn CĐV vẫn ra đường đón đội tuyển Argentina

Dù thua Tây Ban Nha 0-1 ở chung kết World Cup 2026, đội tuyển Argentina vẫn được hàng nghìn cổ động viên chào đón cuồng nhiệt.

Dù nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 , đội tuyển Argentina vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi trở về quê nhà. Hàng nghìn người hâm mộ phủ kín tuyến đường từ sân bay quốc tế Ezeiza đến trung tâm huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), tạo nên bầu không khí lễ hội để tri ân thầy trò HLV Lionel Scaloni.

Khác với biển người hơn 5 triệu người từng xuống đường ăn mừng chức vô địch World Cup 2022, buổi đón tiếp lần này có quy mô nhỏ hơn nhưng không kém phần cuồng nhiệt. Những lá cờ xanh - trắng tung bay trong mưa lạnh, pháo sáng được thắp lên, còn tiếng hát của người hâm mộ vang dọc tuyến đường đoàn xe đội tuyển đi qua.

Chiếc máy bay chở đội tuyển Argentina hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ministro Pistarini. (Ảnh: @AFASeleccionEN/X)

Theo báo La Nacion, thất bại trong trận chung kết không làm thay đổi tình cảm mà người dân Argentina dành cho đội tuyển. Sau nhiều năm chinh phục các danh hiệu lớn và xây dựng lối chơi cống hiến, tập thể của HLV Lionel Scaloni đã tạo nên mối gắn kết đặc biệt với người hâm mộ, vượt lên trên kết quả của một trận đấu.

Chiếc máy bay mang số hiệu AR1971 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ministro Pistarini lúc 18h19 (giờ địa phương). Đuôi máy bay được sơn quốc kỳ Argentina cùng số áo 10 biểu tượng. Hai xe buýt, trong đó có một xe mui trần, đã chờ sẵn để đưa đoàn về trung tâm huấn luyện của AFA dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh.

Tại sân bay, ban nhạc quân đội Fanfarria Alto Peru cử hành nghi thức chào đón đội tuyển bằng ca khúc “Muchachos” - bài hát đã trở thành biểu tượng đồng hành cùng Argentina kể từ kỳ World Cup tại Qatar.

Các cầu thủ lần lượt bước xuống máy bay trên thảm đỏ, tiến về hai chiếc xe buýt mang dòng chữ “Bienvenida Selección Argentina” (Chào mừng đội tuyển Argentina trở về). Phía trước xe hiển thị thông điệp: “Cảm ơn đội tuyển Argentina vì đã cống hiến tất cả cho màu cờ sắc áo này. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau”.

Đội tuyển Argentina di chuyển trên chiếc xe buýt mui trần thay vì xe có mái che. (Ảnh: @AFASeleccionEN/X)

Dù nhiệt độ chỉ khoảng 7 độ C và trời mưa, các cầu thủ vẫn quyết định di chuyển trên chiếc xe buýt mui trần thay vì xe có mái che. HLV Lionel Scaloni cùng các cầu thủ liên tục vẫy tay, hát và nhảy múa để đáp lại tình cảm của người hâm mộ đứng kín hai bên đường.

Đáng chú ý, không phải toàn bộ đội hình Argentina cùng trở về quê nhà. Lionel Messi bay thẳng từ New York đến Miami cùng Rodrigo De Paul. Trong khi đó, Geronimo Rulli, Juan Musso, Cristian Romero, Nahuel Molina, Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, Nico Paz và Julian Alvarez cũng không về Argentina mà trở lại hội quân với các câu lạc bộ để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đội tuyển Argentina diễu hành trên xe buýt mui trần. (Ảnh: Reuters)

CĐV bắn pháo hoa chào đón đội tuyển Argentina. (Ảnh: Reuters)

Cổ động viên đứng chật kín 2 bên đường. (Ảnh: Reuters)

Khoảng 90 phút sau khi hạ cánh, các cầu thủ trở về trung tâm huấn luyện AFA để đoàn tụ với gia đình. Theo kế hoạch, toàn đội dùng bữa tối tại nơi đóng quân quen thuộc. Với không ít người, đây có thể là lần cuối cùng họ cùng ngồi lại trong màu áo Argentina, bởi World Cup 2026 cũng đánh dấu điểm kết thúc hành trình của nhiều tuyển thủ trong đội tuyển quốc gia.