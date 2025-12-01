Messi không thể ngừng đẳng cấp: Phá kỉ lục kiến tạo mọi thời đại, giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử

Lionel Messi lại vừa viết thêm một chương mới vào cuốn "tiểu thuyết vĩ đại" mang tên sự nghiệp của chính mình. Ở tuổi 38, khi nhiều đồng nghiệp đã treo giày, El Pulga vẫn đều đặn tạo highlight và phá kỷ lục như công việc thường ngày.

Phá kỷ lục của huyền thoại Puskas - trở thành "vua kiến tạo" bóng đá thế giới

Trong trận chung kết miền Đông MLS Cup, Inter Miami hủy diệt New York City FC với tỷ số 5-1. Messi tiếp tục trở thành tâm điểm với pha kiến tạo cho Mateo Silvetti nâng tỷ số lên 3-0.

Chỉ một đường chuyền thôi đã đủ để Messi vượt mặt huyền thoại Ferenc Puskas, trở thành cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất lịch sử bóng đá. Messi có 405 kiến tạo sau 1.168 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Kỉ lục trước đó thuộc về Puskas với 404 kiến tạo sau 708 trận. Một kỷ lục nữa "về nhà" với M10.

Chính thức là cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu nhất lịch sử

Cũng trong trận đấu này, Messi nâng cao chiếc cúp Eastern Conference, đưa tổng số danh hiệu tập thể của anh lên… 47 - con số đủ khiến bất kỳ phòng truyền thống CLB nào cũng phải ghen tị.

Và con số ấy có thể tăng lên 48 nếu Inter Miami nâng cúp MLS trong trận chung kết gặp Vancouver Whitecaps của Thomas Müller.

Danh hiệu của Messi - dài đến mức đọc thôi cũng mỏi tay

10 La Liga, 8 Siêu cúp Tây Ban Nha, 7 Copa del Rey, 4 Champions League, 3 Siêu cúp châu Âu, 3 FIFA Club World Cup, 2 Ligue 1, 1 Siêu cúp Pháp, 1 World Cup, 1 Copa América, 1 Finalissima, 1 HCV Olympic, 1 Leagues Cup, 1 Supporters' Shield, 1 Eastern Conference MLS Cup (mới nhất)… và còn rất nhiều danh hiệu khác...

Chưa kể: 8 Quả bóng Vàng - một kỷ lục khó ai đụng đến trong vài thế hệ nữa.

Messi đang tận hưởng những năm tháng cuối sự nghiệp theo cách của một huyền thoại: không ngừng nâng cấp di sản vốn đã vượt chuẩn huyền thoại từ lâu.