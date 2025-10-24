Messi không giải nghệ trước 41 tuổi

Sáng 24/10, câu lạc bộ Inter Miami thông báo gia hạn hợp đồng với đội trưởng Lionel Messi đến cuối năm 2028. Như vậy, siêu sao người Argentina - sinh năm 1987 - dự định thi đấu ít nhất đến năm 40 tuổi.

“Tôi rất hạnh phúc khi được tiếp tục ở lại đây và đồng hành cùng dự án này. Đây từng là giấc mơ, nay đã trở thành một hiện thực tươi đẹp. Từ ngày đặt chân đến Miami, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, và tôi thực sự vui mừng khi được tiếp tục gắn bó ở đây.

Chúng tôi đều háo hức chờ đến ngày có thể ra sân tại Miami Freedom Park. Tôi nóng lòng được trải nghiệm bầu không khí tại ngôi nhà mới, để người hâm mộ cùng tận hưởng – đó chắc chắn sẽ là điều rất đặc biệt", Messi chia sẻ tại công trường sân vận động mới.

Messi gia hạn hợp đồng với Inter Miami.

David Beckham, đồng sở hữu Inter Miami, cho biết :“Tầm nhìn của chúng tôi là mang những cầu thủ xuất sắc nhất đến Inter Miami và đến với thành phố này – và chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã mang đến cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử của bóng đá. Điều đó thể hiện cam kết của chúng tôi với Miami, đồng thời cũng thể hiện sự tận tâm của Leo với thành phố, CLB và môn thể thao này. Anh ấy vẫn đầy khát khao chiến thắng ",

Messi gia nhập Inter Miami vào mùa hè 2023, mở ra một kỷ nguyên thành công cho đội bóng có tuổi đời chưa đến 10 năm. Siêu sao người Argentina giúp Intẻ Miami giành chức vô địch Leagues Cup 2023 và MLS Supporters’ Shield 2024. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới Leagues Cup 2023 (10 bàn sau 7 trận). Tại MLS (giải nhà nghề Mỹ) 2024, anh có 20 bàn, 16 kiến tạo sau 20 trận, được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

Mùa 2025, Messi tiếp tục phong độ cao khi trở thành vua phá lưới MLS 2025 với 29 bàn thắng – trở thành cầu thủ Inter Miami đầu tiên đoạt giải này. Tổng cộng, anh ghi 71 bàn và có 44 kiến tạo – đều là kỷ lục CLB – sau 82 trận trên mọi đấu trường.