Messi không chấn thương, chỉ bị căng cơ và giữ chân cho World Cup

Cả thế giới bóng đá đang hướng sự chú ý đến tình trạng chấn thương của siêu sao Lionel Messi sau khi anh phải rời sân trong chiến thắng 6-4 của Inter Miami trước Philadelphia Union tại MLS sáng 25-5. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Messi trước khi hội quân cùng tuyển Argentina tham dự World Cup 2026.

Cụ thể, Messi đã rời sân ở phút 73 khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, và siêu sao của Inter Miami cũng đi thẳng vào phòng thay đồ.

Tuy nhiên, theo thông tin của người có mối liên hệ thân cận với tuyển Argentina, nhà báo Gastón Edul chia sẻ trên X: "Leo Messi đã yêu cầu được thay người như một biện pháp phòng ngừa vì cơ gân kheo của anh ấy bị căng cứng. Anh ấy không bị chấn thương cơ. Anh ấy chỉ không tiếp tục gây áp lực lên vùng đó hoặc mạo hiểm".

Trước đó, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về tình trạng của đội trưởng tuyển Argentina sau trận. Tờ Ole (Argentina) đăng tải dòng tít khẩn: “Thông báo khẩn cho tuyển Argentina: Messi chấn thương ở trận cuối cùng cùng Inter Miami trước thềm World Cup 2026”.

Trong khi đó, báo The Guardian (Anh) cho biết Messi được nhìn thấy ôm chân trên sân, dù tình huống này không xuất hiện trên sóng truyền hình. Còn Marca (Tây Ban Nha) đặt câu hỏi đầy lo ngại: “Điều gì đã xảy ra với Messi?”, đồng thời nhấn mạnh sự bất an của tuyển Argentina khi thủ quân của họ gặp vấn đề thể trạng chỉ ít ngày trước World Cup.

Sau trận, HLV Guillermo Hoyos của Inter Miami thừa nhận ông chưa nắm rõ mức độ chấn thương của Messi. Nhà cầm quân này chia sẻ: “Chúng tôi chưa nhận được báo cáo y tế nào về Messi nhưng sẽ sớm có thôi. Tôi chưa kịp nói chuyện trực tiếp với cậu ấy, nhưng tôi biết Messi thực sự rất mệt”.