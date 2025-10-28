Messi không chắc sẽ có mặt ở World Cup 2026

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với NBC News, Lionel Messi một lần nữa nhấn mạnh, vô địch World Cup là giấc mơ của cả cuộc đời.

"Tôi tin rằng không chỉ cá nhân tôi, đó còn là giấc mơ của mọi cầu thủ. Hỏi bất kỳ ai về giấc mơ lớn nhất, tất cả sẽ nói đó là trở thành nhà vô địch thế giới", siêu sao người Argentina nói, "Trước năm 2022, chức vô địch World Cup là danh hiệu duy nhất tôi còn thiếu. Tôi may mắn có được mọi thứ, cả phương diện cá nhân cũng như tập thể khi còn chơi cho Barca. Vì vậy, tôi đã hạnh phúc không tả xiết khi đăng quang cùng Argentina. Chức vô địch World Cup cũng tiếp thêm cho tôi một nguồn năng lượng phi thường".

Vì lẽ đó, Messi khẳng định "rất háo hức với kỳ World Cup sắp tới. Anh nói, "việc bảo vệ chức vô địch là một trải nghiệm tuyệt vời", nhất là khi anh "luôn khao khát được cống hiến cho ĐTQG Argentina và tranh tài ở những giải đấu lớn nhất".

Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Argentina là đội đầu tiên giành vé. Khi chiến dịch khép lại, Albiceleste cán đích ở vị trí nhất bảng với 38 điểm, hơn phần còn lại tới 9 điểm và Brazil 10 điểm. Messi cũng là Vua phá lưới của vòng loại với 8 bàn, đồng thời hơn ít nhất gấp đôi các đồng đội khác.

"Được tham dự World Cup là một điều đặc biệt, tôi luôn muốn có mặt tại đó", cầu thủ 38 tuổi chia sẻ, "Tuy nhiên tôi muốn thi đấu tại World Cup với thể trạng tốt nhất và có những đóng góp quan trọng cho Argentina. Chính vì vậy, tôi sẽ đánh giá từng ngày khi bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải mới với Inter Miami, sau đó xem liệu bản thân có thực sự đạt 100% phong độ, có thể mang đến lợi ích cho đội tuyển hay không, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng".

Hiện Inter Miami của Messi đang bước vào vòng Playoffs tranh Cúp MLS 2025. Siêu sao người Argentina đặt mục tiêu mang về chiếc Cúp MLS đầu tiên trong lịch sử CLB, đồng thời tri ân Sergio Busquets và Jordi Alba, những đồng đội thân thiết sẽ chia tay vào cuối mùa giải. Khi vòng Playoffs khép lại, Messi sẽ có một kỳ nghỉ ngắn, sau đó bước vào giai đoạn tiền mùa giải. Như anh nói, việc có dự World Cup 2026 hay không sẽ được quyết định ở thời gian này.