Messi khóc nức nở trong ngày cùng Argentina tạo nên cuộc ngược dòng thần thánh

Tại vòng 1/8 World Cup 2026, 2 huyền thoại đương đại lớn nhất thế giới bóng đá, Ronaldo và Messi đều khóc nức nở. Nhưng với Messi, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc vỡ òa.

Có những trận đấu mà tỷ số chỉ là một phần rất nhỏ của câu chuyện. Trận thắng 3-2 của Argentina trước Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026 chính là như thế. Đó là cuộc chiến mà Lionel Messi đi từ tội đồ đến người hùng, từ cảm giác tuyệt vọng đến khoảnh khắc ôm mặt bật khóc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Chưa đầy 1 ngày sau khi Cristiano Ronaldo lặng lẽ chia tay World Cup trong nỗi thất vọng, người hâm mộ lại chứng kiến Messi rơi nước mắt. Nhưng nếu nước mắt của Ronaldo là lời tạm biệt đầy tiếc nuối, thì nước mắt của Messi lại là phần thưởng cho một đêm mà niềm tin, bản lĩnh và khát vọng chiến thắng đã tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất lịch sử Argentina tại các kỳ World Cup.

Messi gỡ hòa 2-2 cho Argentina:

Từ quả phạt đền hỏng đến màn trình diễn của một thủ lĩnh

Đó có lẽ là khởi đầu tồi tệ nhất mà Messi có thể tưởng tượng.

Ngay đầu trận, Argentina được hưởng quả phạt đền. Tất cả đều tin rằng đội trưởng của họ sẽ mở tỷ số, tạo ra thế trận thuận lợi trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Nhưng cú sút của Messi lại không thể đánh bại thủ môn Ai Cập.

Bóng đá vốn nghiệt ngã. Sau đó, Argentina liên tiếp nhận hai gáo nước lạnh khi Ai Cập ghi liền hai bàn thắng để dẫn trước 2-0. Khán đài của các CĐV Nam Mỹ chết lặng. Trên sân, Messi cũng có vài khoảnh khắc đứng yên, ánh mắt đầy thất thần.

Với nhiều người, đó là dấu hiệu cho thấy World Cup cuối cùng của một thiên tài sắp khép lại theo cách cay đắng nhất.

Nhưng những cầu thủ vĩ đại luôn có cách đáp trả số phận.

Trượt 11m từ đầu trận, Messi sau đó dùng 1 kiến tạo, 1 bàn thắng để giúp Argentina thắng ngược Ai Cập 3-2.

Messi không trốn tránh sau cú đá hỏng. Anh càng chơi càng lùi sâu để nhận bóng, liên tục tổ chức tấn công và trở thành điểm tựa cho mọi pha lên bóng của Argentina. Mỗi lần bóng đến chân số 10, tốc độ trận đấu lại thay đổi. Những pha rê dắt quen thuộc, những đường chuyền mở ra khoảng trống và khả năng giữ bóng dưới áp lực giúp Argentina dần giành lại quyền kiểm soát.

Anh kiến tạo bàn thắng đầu tiên để thắp lên hy vọng, trước khi tự mình ghi bàn san bằng cách biệt. Không chỉ đóng góp trực tiếp vào hai bàn thắng, Messi còn nhiều lần dùng những pha đi bóng khiến hàng thủ Ai Cập rối loạn, mở ra khoảng trống cho các đồng đội khai thác.

Khi Argentina hoàn tất màn lội ngược dòng với bàn ấn định tỷ số 3-2, dấu ấn của Messi hiện diện ở gần như mọi khoảnh khắc quan trọng nhất.

Những giọt nước mắt nói lên tất cả

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, Messi không ăn mừng cuồng nhiệt như người ta vẫn thấy.

Anh đứng lặng vài giây, rồi ôm mặt bật khóc.

Đó không phải là hình ảnh của một cầu thủ vừa ghi bàn. Đó là cảm xúc của một con người vừa trải qua hơn 90 phút với đủ mọi cung bậc: hy vọng, thất vọng, áp lực, sợ hãi và cuối cùng là hạnh phúc.

Có lẽ chính Messi hiểu rõ hơn ai hết khoảng cách mong manh giữa thiên đường và địa ngục.

Nếu Argentina bị loại, cú sút hỏng phạt đền đầu trận chắc chắn sẽ bị nhắc đến rất lâu. Người đội trưởng sẽ phải mang theo nỗi ám ảnh ấy suốt phần còn lại của sự nghiệp.

Các đồng đội phải an ủi Messi khi thấy anh khóc nức nở không ngừng.

Nhưng bóng đá đôi khi cũng rất công bằng.

Nó trao cho những người không bỏ cuộc cơ hội để sửa sai. Và Messi đã nắm lấy cơ hội ấy bằng tất cả phẩm chất của một thiên tài.

Hình ảnh anh khóc nức nở sau trận đấu nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Không còn là một Messi lạnh lùng hay điềm tĩnh thường thấy, người ta nhìn thấy một con người đã dốc cạn mọi cảm xúc cho màu áo Argentina.

Đó cũng là lý do những giọt nước mắt ấy dễ chạm đến trái tim người hâm mộ hơn bất kỳ màn ăn mừng nào.

Khi huyền thoại vẫn chưa muốn dừng lại

Sau chức vô địch World Cup 2022, nhiều người từng nghĩ Messi đã hoàn thành mọi giấc mơ với đội tuyển quốc gia.

Thế nhưng, World Cup 2026 cho thấy anh vẫn còn nguyên khát vọng.

Ở tuổi mà phần lớn các ngôi sao đã rời xa sân khấu lớn, Messi vẫn đủ sức quyết định những trận đấu đỉnh cao. Anh có thể không còn bùng nổ trong mọi pha tăng tốc như thời đỉnh cao, nhưng khả năng đọc trận đấu, xử lý bóng và tạo ra khác biệt vẫn thuộc đẳng cấp hiếm có.

Điều đáng quý nhất không nằm ở một bàn thắng hay một pha kiến tạo, mà ở tinh thần không đầu hàng.

Sau quả phạt đền hỏng và khi đội nhà bị dẫn hai bàn, Messi vẫn là người tiếp tục xin bóng, tiếp tục tổ chức lối chơi và tiếp tục tin rằng Argentina có thể lật ngược thế cờ.

Người ta bảo Messi đến World Cup 2026 như một cuộc dạo chơi sau khi vô địch năm 2022. Nhưng khi mà Argentina càng chơi càng hay, càng sáng cửa vô địch thì áp lực lên M10 cũng tăng dần.

Đó mới là phẩm chất của một thủ lĩnh thực thụ.

Bóng đá luôn cần những câu chuyện để người ta nhớ mãi. Và trận thắng 3-2 trước Ai Cập chắc chắn sẽ được nhắc đến như một trong những màn ngược dòng cảm xúc nhất của Argentina tại World Cup.

Ở trung tâm của câu chuyện ấy vẫn là cái tên quen thuộc: Lionel Messi.

Không phải vì anh hoàn hảo. Ngược lại, chính việc sút hỏng phạt đền rồi đứng dậy để trở thành người hùng mới khiến chiến thắng này trở nên đặc biệt.

Khi Messi ôm mặt khóc sau tiếng còi mãn cuộc, đó không chỉ là niềm vui của một chiến thắng. Đó là sự giải thoát khỏi áp lực khủng khiếp, là phần thưởng cho niềm tin không bao giờ tắt và cũng là lời khẳng định rằng, dù thời gian có trôi đi, những huyền thoại đích thực vẫn luôn biết cách viết nên các chương kỳ diệu nhất trong lịch sử World Cup.