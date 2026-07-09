Messi kéo Argentina khỏi vực thẳm, nhưng ngoài ADN của nhà vô địch, đội bóng vẫn còn đầy rẫy vấn đề

Argentina tạo nên màn ngược dòng khó tin để đánh bại Ai Cập 3-2 và giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Thế nhưng, phía sau chiến thắng giàu cảm xúc ấy là một thực tế đáng suy ngẫm: nếu không có Lionel Messi, nhà ĐKVĐ đã có thể bị loại sớm.

Có một câu nói quen thuộc ở các kỳ World Cup: những nhà vô địch luôn biết cách chiến thắng ngay cả khi chơi không hay. Argentina đã làm được điều đó trước Ai Cập. Nhưng trận đấu tại Atlanta cũng cho thấy bản lĩnh không thể mãi là "phao cứu sinh" cho những vấn đề chuyên môn đang ngày một lộ rõ.

Suốt hơn 75 phút, Argentina không hề thể hiện hình ảnh của đội bóng được đánh giá cao hơn. Họ cầm bóng nhiều nhưng bế tắc trước hàng thủ số đông của Ai Cập. Những pha phối hợp trung lộ vốn là thương hiệu của Albiceleste gần như biến mất, thay vào đó là những quả tạt liên tiếp nhưng thiếu hiệu quả.

Ở chiều ngược lại, mỗi pha phản công của Ai Cập đều khiến hàng thủ Argentina chao đảo. Bàn mở tỷ số của Yasser Ibrahim đến từ một tình huống bóng bổng - điểm yếu đã xuất hiện từ trước nhưng chưa được khắc phục. Ngay cả khi Mostafa Zico bị VAR từ chối một bàn thắng, đại diện châu Phi vẫn liên tục tạo ra cảm giác họ có thể ghi thêm bàn bất cứ lúc nào.

Không thể bỏ qua khoảnh khắc Messi đá hỏng phạt đền ở hiệp một. Trong một ngày mà thủ môn Mostafa Shobeir chơi xuất thần, mọi thứ dường như đang chống lại Argentina.

Rồi Messi lại xuất hiện.

Khi đồng hồ chỉ còn hơn 10 phút, chính anh là người mở đầu cuộc lội ngược dòng. Đường chuyền chuẩn xác để Cristian Romero rút ngắn tỷ số giúp Argentina nhìn thấy hy vọng. Ít phút sau, cũng vẫn là Messi với cú vô-lê cực nhanh trong vòng cấm, san bằng tỷ số 2-2. Đến phút bù giờ, Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn quyết định, khép lại màn ngược dòng mà người Argentina sẽ còn nhắc đến rất lâu.

Một lần nữa, Messi cứu Argentina. Đó là hình ảnh quen thuộc suốt nhiều năm qua. Khi đội tuyển cần một người tạo khác biệt, số 10 luôn xuất hiện. Tuy nhiên, cũng chính điều đó đặt ra dấu hỏi.

Argentina không thể mãi chờ Messi giải quyết mọi vấn đề.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ở tuổi 39, đội trưởng Albiceleste vẫn là trung tâm trong mọi pha bóng quyết định. Anh ghi bàn, kiến tạo, tạo cảm hứng và kéo cả tập thể vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Điều đó thật phi thường, nhưng cũng cho thấy sự phụ thuộc quá lớn của nhà đương kim vô địch.

Trong hai trận đấu gần nhất trước Cape Verde và Ai Cập, Argentina đã nhận tới bốn bàn thua. Hàng phòng ngự liên tục bộc lộ khoảng trống trước các pha phản công và bóng bổng, trong khi hàng công gặp rất nhiều khó khăn trước những đối thủ chủ động lùi sâu.

Nếu đối thủ ở tứ kết hay bán kết có chất lượng cao hơn, những sai lầm ấy hoàn toàn có thể phải trả giá đắt. Chiến thắng trước Ai Cập cho thấy ADN của một nhà vô địch vẫn còn nguyên vẹn trong tập thể Argentina. Họ không bỏ cuộc, không hoảng loạn và luôn chiến đấu đến giây cuối cùng.

Nhưng World Cup không phải lúc nào cũng trao cơ hội để sửa sai. Messi có thể tiếp tục tạo nên phép màu ở một trận đấu nữa, thậm chí nhiều trận đấu nữa. Song nếu muốn bảo vệ thành công chức vô địch, Argentina sẽ cần nhiều hơn những khoảnh khắc thiên tài của số 10.

Bởi bản lĩnh của nhà vô địch có thể giúp bạn thoát hiểm một lần. Nhưng để vô địch World Cup, chỉ bản lĩnh thôi là chưa đủ.

Tú Tú.