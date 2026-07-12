Messi im tiếng ở tứ kết, nhưng tuyển Argentina lại lộ ra điều đáng sợ hơn khiến Anh phải dè chừng

Lần đầu tiên, Messi không ghi bàn trong một trận đấu tại World Cup 2026. Nhưng điều đó không phải mối nguy với tuyển Argentina.

Khi tiếng còi hết giờ trên sân Kansas City vang lên, lần đầu tiên người ta thấy Messi không ghi bàn trong một trận đấu ở World Cup 2026. Tuy nhiên, Argentina vẫn thắng. Và họ thắng Thụy Sĩ 3-1 theo cách của một ứng viên vô địch thực thụ, khi thể hiện bản lĩnh để vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Nhiều năm qua, người hâm mộ đã quá quen với việc Messi chơi hay, tuyển Argentina bay cao, còn nếu Messi im tiếng, Argentina lập tức trở nên bình thường. Nhưng trận tứ kết với Thụy Sĩ vừa rồi lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

Messi vẫn xuất sắc. Anh kiến tạo cho Alexis Mac Allister mở tỷ số ngay phút thứ 10 bằng một tình huống xử lý đầy tinh tế. Anh vẫn là trung tâm trong mọi đợt lên bóng của Argentina, vẫn khiến hàng thủ đối phương phải bố trí hai đến ba người theo kèm mỗi khi chạm bóng. Nhưng khi Thụy Sĩ khóa chặt những khoảng trống quen thuộc và khiến chuỗi ghi bàn liên tiếp của Messi dừng lại, tuyển Argentina đã không sụp đổ.

Julian Alvarez xuất hiện đúng lúc với cú sút tuyệt đẹp ở phút 112. Lautaro Martinez đặt dấu chấm hết bằng bàn thắng ở những giây cuối cùng. Trước đó, Mac Allister tiếp tục chứng minh anh là tiền vệ có khả năng tạo đột biến bậc nhất giải đấu.

Và quan trọng nhất, Argentina đã vượt qua được một trận đấu loại trực tiếp khó khăn mà không cần Messi phải đóng vai người hùng duy nhất. Đó có lẽ là sự khác biệt lớn nhất giữa Argentina năm 2026 với Argentina của phần lớn thời kỳ Messi còn ở đỉnh cao phong độ trước đây.

4 năm trước tại Qatar, Messi kéo Argentina đến chức vô địch bằng một giải đấu gần như hoàn hảo. Anh ghi bàn ở vòng bảng, ghi bàn ở vòng knock-out, ghi bàn ở chung kết và cả loạt luân lưu. Đó là World Cup của Messi theo đúng nghĩa đen.

Còn bây giờ, tuyển Argentina đang dần được HLV Scaloni tạo ra sự linh hoạt khi siêu sao số một của họ đã bước sang tuổi 39. Messi vẫn là linh hồn của đội bóng, nhưng anh không còn là tất cả.

Tuyển Argentina có Alvarez của sự bùng nổ, Lautaro của bản năng sát thủ, Mac Allister của sự sáng tạo, Enzo Fernandez của khả năng kiểm soát tuyến giữa và Emiliano Martinez của bản lĩnh trong khung thành. Ngay cả khi Messi bước sang tuổi 39, Argentina vẫn duy trì được cảm giác rằng họ có thể chiến thắng bằng nhiều cách khác nhau.

Messi hạnh phúc khi thấy đàn em Alvarez tỏa sáng mang về thắng lợi cho tuyển Argentina.

Tất nhiên không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Tuyển Argentina vẫn để lộ những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ, vẫn có thời điểm mất kiểm soát khi đối thủ tăng tốc và gây sức ép. Họ đã phải chơi thêm hiệp phụ trước Cabo Verde, bị Ai Cập đẩy đến giới hạn ở vòng 1/8 và tiếp tục trải qua 120 phút căng thẳng với Thụy Sĩ.

Đó không phải hình ảnh của một cỗ máy hủy diệt kiểu Tây Ban Nha hay Pháp. Nhưng đó là sự lì lợm, bản lĩnh, biết cách vượt qua nghịch cảnh mà HLV Scaloni đã xây dựng cho tuyển Argentina.Và đặc biệt là việc có những người hùng khác xuất hiện khi Messi bị phong tỏa. Có lẽ chính điều đó mới khiến tuyển Anh phải lo lắng trước trận bán kết sắp tới.

Và đó cũng có thể là món quà lớn nhất mà Messi để lại cho bóng đá Argentina. Không chỉ là những bàn thắng, không chỉ là những chiếc cúp, mà đó còn là một tập thể với những cá nhân từng bước trưởng thành sau nhiều năm, để rồi giờ đây dần trưởng thành để lĩnh xướng trọng trách khi đội bóng gặp khó khăn.

World Cup 2026 có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Messi. Nhưng sau trận thắng Thụy Sĩ, cảm giác lớn nhất mà người Argentina có lẽ không phải là nỗi sợ về ngày chia tay huyền thoại số 10, mà là niềm tin rằng khi ngày đó đến, đội bóng của họ vẫn sẽ biết cách tiếp tục chiến thắng.