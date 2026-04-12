Messi giúp Inter Miami duy trì mạch bất bại, nhưng chưa có niềm vui

Ở trận hòa trước New York RB vòng 7 Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), đây cũng là lần đầu tiên Inter Miami của Lionel Messi có lợi thế dẫn bàn sau gần 150 phút thi đấu trên sân nhà mới, nơi họ từng bị Austin FC cầm hòa ở trận ra mắt.

Trong trận đấu sáng 12-4, Inter Miami sớm bị đối thủ dẫn bàn từ phút thứ 15 trước khi Mateo Silvetti gỡ hòa 1-1 tạo lợi thế để bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Messi tạo nên lợi thế với pha kiến tạo bàn thắng cho Berterame đưa Inter Miami dẫn 2-1 phút 55. Dù vậy, lợi thế này vẫn không đủ để đội chủ nhà giữ trọn 3 điểm khi kịch bản bất ngờ xảy ra cuối trận, bởi chân sút trẻ 17 tuổi Adri Mehmeti, với bàn đầu tiên tại MLS, gỡ hòa 2-2 cho New York RB.

Trước đó, Messi cũng suýt nhân đôi cách biệt ở phút 49 với cú dứt điểm cận thành sau pha xử lý kỹ thuật, nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc. Cuối trận, anh tiếp tục thử vận may bằng cú sút phạt từ khoảng 25 m nhưng không thể đánh bại thủ môn Ethan Horvath.

Ngoài ra, hai đội cũng tạo thêm nhiều cơ hội trong hiệp hai, song một số bàn thắng không được công nhận vì việt vị, trong đó có tình huống phải nhờ VAR xác nhận.

Chung cuộc, Inter Miami hòa 2-2, nối dài chuỗi bất bại lên 6 trận tại MLS nhưng vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà mới.

Kết quả này cũng giúp Inter Miami duy trì bám đuổi cho ngôi đầu của BXH MLS miền đông, khi có 12 điểm sau 7 vòng, cách đội top 1 là Nashville với 4 điểm.