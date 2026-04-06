Messi ghi bàn lịch sử, khánh thành siêu thánh địa 1 tỷ USD của David Beckham

Tối ngày 4/4, Inter Miami đã chính thức ra mắt sân vận động Nu Stadium (thuộc khu phức hợp Miami Freedom Park) với sức chứa 26.000 chỗ ngồi trong trận đấu gặp Austin FC. Sau nhiều năm phải thi đấu tại Fort Lauderdale, đội bóng của David Beckham cuối cùng đã được chơi trận đầu tiên ngay tại trung tâm Miami.

Dù Austin FC gây bất ngờ khi vươn lên dẫn trước ở phút thứ 6 nhờ cú đánh đầu của Guilherme Biro, nhưng Lionel Messi đã nhanh chóng lấy lại thế trận. Chỉ 4 phút sau, từ đường tạt bóng của Ian Fray, Messi đã ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho Inter Miami tại sân vận động mới. Đây là bàn thắng thứ 5 của siêu sao người Argentina chỉ sau 6 trận tại MLS mùa giải 2026.

Trước khi trận đấu bắt đầu, David Beckham cùng các đồng sở hữu Jorge và Jose Mas đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Cựu danh thủ người Anh chia sẻ trong nghẹn ngào:

"Được thấy sân vận động này đi vào hoạt động, sau rất nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ tại Miami, là một điều vô cùng đặc biệt. Tôi đến Mỹ 20 năm trước và đã đưa ra nhiều lời hứa. 13 năm trước, tôi lại hứa khi thông báo sẽ thành lập đội bóng tại Miami. Hôm nay, giấc mơ đó đã thành hiện thực".

Beckham cũng không quên ca ngợi Messi là "cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá" và khẳng định sự hiện diện của Leo chính là mảnh ghép hoàn hảo cho dự án khổng lồ này. Sân vận động mới là một phần của dự án Miami Freedom Park có tổng giá trị đầu tư lên tới 1 tỷ USD. Khu phức hợp này không chỉ có sân bóng mà còn bao gồm công viên, khách sạn, trung tâm giải trí... Đặc biệt, một khán đài tại sân vận động đã được đặt tên là "Leo Messi Stand" để tri ân những đóng góp của anh cho câu lạc bộ.

