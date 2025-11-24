Messi ghi bàn cực hiếm, tạo cột mốc chưa từng có

Messi giúp Inter Miami vào chung kết miền Đông của giải MLS Cup Playoff

Sáng 24/11, Inter Miami đánh bại Cincinnati với tỷ số 4-0 ở trận bán kết miền Đông của MLS Cup Playoff. Lionel Messi ghi dấu ấn trong cả 4 bàn thắng, trong đó có 3 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

Bàn thắng của Messi là tình huống mở tỷ số ở phút 19. Siêu sao người Argentina băng vào đánh đầu tung lưới Cincinnati. Đây là bàn thắng bằng đầu thứ 27 của Messi trong suốt sự nghiệp, chiếm khoảng... 3% tổng số lần ghi bàn của anh.

Messi chạm mốc 42 bàn thắng, 20 pha kiến tạo. (Ảnh: Reuters)

Đây là bàn thắng thứ 42 của Lionel Messi cho Inter Miami trong năm 2025. Siêu sao người Argentina cũng có tới 20 pha kiến tạo cho đồng đội. Inter Miami lần đầu tiên lọt vào trận chung kết miền Đông của MLS Cup Playoff.

Cách đây một tháng, Messi gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến cuối năm 2028. Điều này đồng nghĩa với việc siêu sao này dự định không giải nghệ trước năm 41 tuổi.

Messi gia nhập Inter Miami vào mùa hè 2023, mở ra một kỷ nguyên thành công cho đội bóng có tuổi đời chưa đến 10 năm. Siêu sao người Argentina giúp Intẻ Miami giành chức vô địch Leagues Cup 2023 và MLS Supporters’ Shield 2024. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới Leagues Cup 2023 (10 bàn sau 7 trận). Tại MLS (giải nhà nghề Mỹ) 2024, anh có 20 bàn, 16 kiến tạo sau 20 trận, được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

Mùa 2025, Messi tiếp tục phong độ cao khi trở thành vua phá lưới MLS 2025 với 29 bàn thắng – trở thành cầu thủ Inter Miami đầu tiên đoạt giải này. Tổng cộng, anh ghi 71 bàn và có 44 kiến tạo – đều là kỷ lục CLB – sau 82 trận trên mọi đấu trường.