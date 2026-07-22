Messi đưa vợ con đi máy bay riêng về Argentina

Lionel Messi cùng vợ và ba con trở lại quê nhà Rosario nghỉ ngơi sau trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Không đi cùng các thành viên khác của đội tuyển Argentina, Lionel Messi đi máy bay riêng trở về quê nhà cùng vợ Antonela Roccuzzo và ba con Thiago, Mateo, Ciro. Siêu sao 39 tuổi dành vài ngày để nghỉ ngơi bên gia đình tại Rosario trước khi quay lại Miami (Mỹ).

Chuyến bay chở gia đình Messi khởi hành từ Fort Lauderdale (bang Florida, Mỹ) và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Rosario Islas Malvinas lúc 6h30. Messi di chuyển trên chiếc máy bay Bombardier Global 6000 mang số hiệu N142QS của hãng NetJets. Trong điều kiện an ninh được thắt chặt, máy bay được hướng đến một khu vực biệt lập trong sân bay để tránh sự tập trung đông người.

Theo kênh Rosario 3, thủ tục nhập cảnh của Messi cùng gia đình được thực hiện ngay bên trong máy bay. Một chiếc ô tô chờ sẵn trên đường băng để đưa họ rời sân bay. Gia đình Messi sau đó di chuyển đến căn nhà nằm trong khu Kentucky Club de Campo ở Funes, thuộc vùng đô thị Rosario. Đây là nơi đội trưởng Argentina thường trở về nghỉ ngơi mỗi khi có thời gian ở quê nhà.

Máy bay chở gia đình Messi hạ cánh ở Argentina. (Ảnh: Reuters)

Dù việc đón Messi được tiến hành kín đáo, hàng chục người hâm mộ vẫn có mặt từ sáng sớm. Họ đứng bên ngoài hàng rào sân bay và khu dân cư, mang theo những tấm biển cảm ơn cầu thủ 39 tuổi.

“Tôi có mặt ở đây từ 5h và không ngủ chút nào. Tôi chỉ muốn nói với Leo rằng: ‘Cảm ơn, cảm ơn vì rất nhiều niềm vui’”, một nữ cổ động viên chia sẻ với kênh LN+.

Messi trở về Argentina sau hành trình đặc biệt tại World Cup 2026. Anh cùng đồng đội tiến đến trận chung kết nhưng không thể bảo vệ chức vô địch sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong hiệp phụ.

Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của số 10. Messi thi đấu trọn 120 phút ở trận chung kết tại MetLife Stadium, nhưng Argentina không thể tạo ra đủ cơ hội để lật ngược tình thế sau bàn thắng của Ferran Torres.

Sau trận đấu, Messi nhận được nhiều thông điệp động viên từ gia đình, đồng đội và người hâm mộ. Antonela khẳng định chồng vẫn luôn là người giỏi nhất, không chỉ nhờ tài năng mà còn bởi tinh thần chiến đấu, sự hy sinh và khả năng đứng dậy sau những thất bại.

Việc Messi trở lại quê nhà cũng nhận được sự chú ý do những thông tin liên quan đến sức khỏe của cha anh, ông Jorge Messi, từng xuất hiện trong giai đoạn vòng bảng World Cup.

Thời điểm đó, gia đình Messi phát đi thông báo bác bỏ một số tin đồn trên truyền thông. Họ cho biết ông Jorge không sang Mỹ cổ vũ con trai như tại World Cup 2022 vì đang hồi phục sau một vấn đề sức khỏe.

Gia đình không công bố thêm chi tiết về tình trạng của cha Messi. Việc cầu thủ Argentina trở về Rosario lần này giúp anh có thời gian ở bên người thân sau hơn một tháng tập trung và thi đấu tại World Cup.

Messi sẽ không ở Argentina quá lâu. Sau kỳ nghỉ, anh dự kiến trở lại Mỹ để hội quân cùng Inter Miami.

Rodrigo De Paul, đồng đội của Messi tại đội tuyển Argentina và Inter Miami, cũng sẽ trở lại câu lạc bộ để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải.