Messi có cú đúp giúp Inter Miami thắng nghẹt thở, lập cột mốc khủng tại MLS sau 69 trận

Lionel Messi tiếp tục là người hùng khi với cú đúp giúp Inter Miami đánh bại Colorado Rapids 3-2 trong trận đấu kịch tính, giữa lúc đội bóng vừa biến động trên băng ghế huấn luyện.

Chân sút người Argentina khép lại trận đấu với màn trình diễn nổi bật: 3 cú sút, 2 lần trúng đích và nhiều đóng góp trong khâu tổ chức. Cú đúp này cũng giúp Messi trở thành cầu thủ nhanh nhất (ít trận nhất) chạm mốc 100 lần đóng góp vào bàn thắng (ghi bàn + kiến tạo) trong toàn bộ lịch sử MLS, sau 69 trận ra sân.



Dù chịu nhiều áp lực sau sự ra đi bất ngờ của Javier Mascherano, Inter Miami vẫn nhập cuộc chủ động trong trận đấu sáng nay (19-4). Phút 18, Messi mở tỉ số trên chấm phạt đền sau sai lầm của hàng thủ chủ nhà.

Trước khi hiệp một khép lại, Germán Berterame đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0.

Sang đến hiệp hai, Colorado Rapids vùng lên mạnh mẽ trong ngày kỷ niệm 30 năm thành lập. Phút 58, Rafael Navarro solo ấn tượng rút ngắn cách biệt. Chỉ 4 phút sau, Darren Yapi gỡ hòa 2-2 từ đường kiến tạo của Lucas Herrington, đưa trận đấu vào thế cân bằng.

Khi Colorado chiếm thế chủ động và tạo sức ép lớn, Messi một lần nữa lên tiếng. Phút 79, siêu sao người Argentina đi bóng kỹ thuật rồi cứa lòng đẳng cấp, tái lập thế dẫn trước cho Inter Miami.

Kịch tính chưa dừng lại khi đội khách phải chơi thiếu người cuối trận sau tấm thẻ đỏ của Yannick Bright vì lỗi phản ứng với trọng tài. Dù vậy, Inter Miami vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng 3-2.



